Enredándose

Esta semana se ha iniciado la pretemporada del Unicaja, se presenta a Willy Hernangómez y se formaliza la cesión de Simas Lukosius desde el Dubái Basketball. Junto con este comienzo de actividades que nos indican que el curso 2026-27 ya está aquí, tuvimos la presentación de la nueva camiseta de la temporada que está al empezar.

De la mano de la nueva equipación de juego y tras la oportuna cascada de opiniones, el modelo de la ocasión, Kendrick Perry, quizá uno de los jugadores forasteros más identificados con todo lo que se mueve alrededor del club de los últimos años, hizo algo poco recomendable, pero que no por ello tiene menos valor: mostrar su opinión en público.

Casi de manera simultánea, la atleta vasca Tessy Ebosele denunciaba entre lágrimas los insultos y el miedo cosechado por redes sociales, ante la posibilidad de no conseguir sus objetivos en competiciones y cómo afecta ello a su salud mental.

Y es que sin llegar tan lejos, nuestro último rey mago sólo pide dejar de lado la negatividad y disfrutar de la temporada que viene por delante, con toda la ilusión que se genera entre la efeméride a celebrar y la posibilidad de enmendar todo lo malo vivido el pasado año.

De primeras y sobre el terreno, lo que pide el malagueño de Ocoee es algo con toda la lógica del mundo, pero quizá del mundo de las personas, no de las redes sociales. Ya saben, ese dónde un teclado, un nombre inventado y una foto de perfil de un animal o un paisaje ya te confiere todas las atribuciones. Se puede retorcer la libertad de expresión y la capacidad inviolable de reivindicar el respeto para las opiniones propias, aunque conlleven el insulto para con los demás.

Reconozco que tengo muchas reticencias al tema de redes sociales, por lo vivido en primera persona y por la pérdida de tiempo que me suponen, pero están ahí y volviendo con los atletas, si de manera simple se observa lo que tiene que aguantar la granadina María Pérez, que creo que sólo le falta derrotar a Darth Vader, tiene que soportar que gente que no corre ni para coger el metro critiquen hasta el escote de su vestido en una entrega de premios y es un desperdicio de neuronas perderlas con esa gente.

El base cajista aprovecha el tema de la camiseta para que gente con algo de inteligencia, pero leyendo con un mínimo de detenimiento el abanico se abre, y lleva razón porque a un tipo que no lleva mucho en Málaga le basta para saber que vivimos en la mejor ciudad del mundo, pero también en la mayor madrastra con nosotros mismos. Y no hace falta meterse en temas mucho más dramáticos como pueden ser la vivienda, la sanidad o la educación. Aquí pasamos del paraíso al infierno más profundo en nada de tiempo. No basta con decir que la camiseta no gusta, hay que insultar, usar lo peor que el idioma español pone a nuestro alcance y dejar claro por encima de todo una cosa: todo aquel que no esté conmigo, está en el lado incorrecto y no tiene ni puta idea de lo que dice.

Simplemente es lo que dice el refrán: «Para gustos, los colores». Y es así. Yo me quedé algo aliviado al ver que no se había dejado de lado el color verde y se había tomado el color ese que está en la imagen corporativa del patrocinador del club, que no sé si es azul verdoso o verde azulado, pero la camiseta no me gusta ni la grafía de los números tampoco, pero menos me gustó la del año pasado y compré dos. Si encima, al trabajo que hace Joma en cuanto a diseño y forma de publicitar el producto lo pones al lado de lo que hace Hummel con el Málaga CF, la cosa no sale bien.

Ya puse en algún comentario mío anterior que la política de comunicación del club era mejorable y que después de un inicio muy ilusionante en este aspecto al llegar Antonio Jesús López Nieto a la presidencia, la evolución no ha sido la esperada para mí. Quizá diría lo mismo del marketing o la promoción del producto, que contando con esa base tan magnífica y la tranquilidad que dan propietario y patrocinador, era cuestión de esperar algo de mayor lucimiento. Pero de ahí a llamar «cutres», «incompetentes», hablar de «trabajos de mierda» o que prácticamente todos los empleados del club tengan que devolver el sueldo que cobran porque son una vergüenza en lo suyo, hay un universo.

No me parece bien que tenga que salir un jugador a ser portavoz del club (aunque sea solo de lo que capta y siente el vestuario). Tampoco me parecía bien que lo fuera en su momento el entrenador y mucho menos que el presidente de turno aprovechara su posición para ir dando clases y menospreciando al entorno, fueran medios de comunicación o aficionados.

Como no se trata de decir que sí y no es cuestión de aplaudir a todo, creo que hay que analizar y dar la opinión sobre lo que nos parezcan las cosas, pero por raro que nos parezca, los que se equivocan desde dentro del club tomando decisiones que no nos gustan lo hacen intentando acertar. Seamos críticos, la crítica es demostrar a la otra parte que nos importa, pero apliquemos a esa crítica el respeto que nos gustaría en todas direcciones.