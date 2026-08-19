Embebidos por la desbordante animación de estos días feriados, hace apenas unas horas en una tertulia veraniega, comentábamos la información publicada sobre las colas en los alcoholímetros de la Feria de Málaga para ‘competir’ y evaluar quién había bebido más, uno de estos chungones decía: «nos ha hecho gracia ver quién da más». Lo que se establece como una herramienta preventiva para cotejar si están en disposición de conducir, estos chungueros lo rematan alterándola en un juego entre guasones ampliando la zona de atracciones. Lamentable. Las ‘bromas pesadas’ casi nunca se originan en base a una ocurrencia ingenua y con frecuencia actúan como artificios de provocación pasiva. Lo que comienza como una chufla quizá sea una manera de encubrir desapego y control hacia los demás. Permiten realizar episodios ofensivos sin admitir la culpa argumentando como pretexto la expresión: «solo era una broma». Todo ello invade los límites del civismo y fractura el respeto esencial. Estos personajes presuntamente burlones, quienes agreden con este humor denigrante, disimulan sus particulares temores revelando una pérdida notable de autoestima, descubriendo sus propias dudas emocionales.

La velada continuó y un cercano amigo planteó la cuestión: ¿Por qué en ocasiones no sabemos divertirnos en las fiestas? Le contesté que el acto de ir a la Feria es ciertamente una forma de evasión aunque no podemos enmascararnos para siempre. Hay situaciones donde todos deseamos distanciarnos de nuestra cotidianidad; no obstante, debemos de tener presente que esos momentos jaraneros duran mientras transcurren y en ello está precisamente su chispa. Disfruten de la escapada a la Feria 2026.