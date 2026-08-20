Ya pasó por fin el eclipse, ya se eclipsó, ya sucedió el eclipse del eclipse. En una conversación con una gran amiga esta tarde noche, una de esas personas cargadas de extraordinario y señorial ingenio, desmigamos el fenómeno solar como admirable fenómeno natural al que se ha cargado de una importancia en los medios que no lo es tanto, en un sostenido monólogo unitema con la que está cayendo [SIC] «niño, tú entretente y asín no pienza», dictaba mi chacha Mariquilla... Y así, no piensas. El jugoso diálogo nos llevó a pasar de la antropología a la filosofía y de la política a la religión en una prosa digna de un café decimonónico de cualquier capital europea, prosa desgraciadamente extinta, y uso parte de sus argumentos y reflexiones y añado otro tanto de los míos con el estupor que a ambos nos causa ver lo que ven, porque les dicen que lo vean, a través de un plástico Made in China con dudosa seguridad.

Históricamente, desde los primeros homínidos, el individuo necesita tener algo o alguien en quien creer, léase al antropólogo Desmond Morris [El mono desnudo]. Las pinturas rupestres pueden entenderse, entre otras interpretaciones, como conjuros, peticiones dirigidas a un ente superior para asegurar la supervivencia. Los astros, la naturaleza, los dioses: aquello que estaba más allá del individuo y que, de algún modo, daba sentido a una existencia llena de incertidumbre.

El ser humano parece tener una necesidad difícil de extirpar: creer en algo que lo trascienda.

Los políticos han alejado al hombre de Dios, pero, sin Dios, esa necesidad no desaparece. Simplemente busca sustitutos. Y así, cegatos por no decir ciegos selectivos, muchos van detrás del primer tuerto que pasa, convirtiéndolo en guía, salvador o referente.

Los sustitutos son pobres, pero poderosos: Nuevas religiones como el fútbol, las adicciones, las redes sociales, las compras compulsivas, la necesidad de aparentar, de trepar, de pertenecer, de ser reconocido como miembro de la masa pero a la vez tener cierto destaque entre ella. Ello constituye un caldo de cultivo perfecto para la manipulación, el fanatismo y las sectas NO NECESARIAMENTE RELIGIOSAS; es lo que pienso, es lo que veo.

Y aquí aparece uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la masa necesita líderes incluso cuando carece de razones para seguirlos... el líder, esa figura que bebe de un anglicismo y que prefiero como a principio de los años 30 referer como «leader» pues cada idioma tiene una palabra justa, perfecta e intraducible para referirse a alguien o a algo... En tiempos de Santo Tomás doctor de la Iglesia se justificaba el tiranicidio si el tirano [interpretado desde la concepción grecorromana] no cumplía con su función de leader ni de bienhechor social.

Gustave Le Bon, en ‘Psicología de las masas’, observó cómo el individuo, al integrarse en una multitud, puede perder parte de su capacidad crítica y quedar sometido a emociones, sugestiones y consignas. La masa no siempre busca la verdad; con frecuencia busca certezas. Y quien sabe ofrecerlas con suficiente seguridad puede convertirse en leader, aunque no posea conocimiento, virtud ni verdadera autoridad.

Ortega y Gasset en ‘La rebelión de las masas’ y, a mayor abundamiento, expresó que su preocupación no era simplemente que existieran masas, sino que el hombre-masa llegara a sentirse legitimado para opinar sobre todo sin haber realizado el esfuerzo intelectual necesario para comprender nada en profundidad. Cuando la cultura deja de ser una conquista personal y se convierte en un decorado, la mediocridad puede adquirir una peligrosa apariencia de superioridad y cuando la cultura retrocede, prospera el eslogan.

Hannah Arendt, al analizar los mecanismos del totalitarismo, mostró hasta qué punto la soledad, el desarraigo y la pérdida de referencias pueden convertir al individuo en terreno fértil para las ideologías que prometen una explicación total del mundo. Allí donde desaparece el pensamiento crítico, aparece quien piensa por los demás. Allí donde se abandona el juicio propio, alguien siempre estará dispuesto a prestarnos uno. Erich Fromm en ‘El miedo a la libertad’ [libro que me regaló mi abuelo amado al ingresar al Instituto de Bachillerato como lectura de verano] estudió esa necesidad humana de escapar de la libertad cuando esta se convierte en una carga. Ser libre significa elegir, pero también asumir la responsabilidad de elegir. Y no todos desean cargar con ese peso. Resulta mucho más cómodo entregar la voluntad a un líder, a una ideología, a una tribu o a una causa que nos diga quiénes somos, quiénes son los buenos y quiénes los malos.

Por eso, mezclar política y religión en este tiempo con la anulación de la segunda por la primera, ha demostrado ser un cóctel extraordinariamente peligroso. Cuando el poder político pretende ocupar el lugar de lo sagrado, y cuando la religión católica entra en la pasividad y se torna un instrumento o simplemente en un aliado pasivo del poder, ambos pueden terminar deformándose. La fe deja de ser búsqueda de la verdad y se transforma en obediencia; la política deja de ser servicio a la comunidad y se convierte en culto al líder.

El resultado puede ser devastador.

La cuestión no es únicamente que los hombres se alejen de Dios. Es también qué ponen en su lugar.

Porque si se expulsa toda trascendencia, pero permanece intacta la necesidad humana de creer, el vacío no permanece vacío durante mucho tiempo; será ocupado por el poder, por el dinero, por la fama, por la ideología, por el consumo o por cualquier nuevo ídolo capaz de ofrecer pertenencia y sentido.

Y entonces comienza el eclipse del eclipse: no solo desaparece la luz, sino que llegamos a olvidar que alguna vez existió.

Rousseau confiaba en una naturaleza humana susceptible de ser corrompida por determinadas estructuras sociales; Hobbes, en cambio, describió al hombre en una situación de conflicto donde, sin una autoridad capaz de contenerlo, la vida podía convertirse en una lucha de todos contra todos. Entre ambos extremos sigue latiendo una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las normas dejan de ser respetadas porque quienes deberían defenderlas son precisamente los primeros en burlarlas y retorcerlas? Hobbes vuelve a aparecer en todo su esplendor: el hombre, puede convertirse en un lobo para el hombre.

Y quizá ahí esté el verdadero problema. No en que la sociedad haya dejado de creer, sino en que ha dejado de pensar en qué merece ser creído.

Una sociedad sin cultura puede ser instruida y, sin embargo, permanecer profundamente ignorante, puede tener acceso ilimitado a información como resulta hoy día y carecer de conocimiento, puede comunicarse constantemente y ser incapaz de dialogar, puede tener miles de líderes y carecer de verdaderos maestros, siguiendo la línea de pensamiento de don Antonio Escohotado, filósofo y jurista español de innegable brillantez.

El problema de los falsos líderes no se resuelve únicamente denunciándolos, también exige educar a quienes los siguen; el pensamiento crítico, la cultura, la memoria histórica y la responsabilidad individual son algunas de las pocas defensas frente a la manipulación de las masas, el no obedecer en gustos, instrucciones y aficiones porque una multitud instruida puede convertirse en ciudadanía; una multitud acrítica, en cambio, puede convertirse en instrumento.

Quizá la elección siga siendo tan antigua como el propio ser humano: la elección entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre pensar por uno mismo o permitir que otros piensen en nuestro nombre y en esa elección, ningún eclipse es eterno... Pero tampoco lo es la luz si dejamos de buscarla unos cerca y otros, entre los que me hallo, allá lejos de lo que me digan, de un pin de colorines o de una agenda preconcebida, en el eterno anhelo de ser, tal como me decía aquel caballero que fue mi amado abuelo, un anarquista de derechas. Dedicado a doña Fina Martínez Sánchez.