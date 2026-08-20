Opinión | Curiosidades
De Fidel Castro a Mario Vaquerizo (en la Feria de Málaga)
Repasamos algunos de los momentos más singulares y polémicos de las jornadas de la Semana Grande que hemos vivido hasta el momento
1. Se ha viralizado un vídeo en que un tiktokero, @aleriveraleon, se pregunta por qué los influencers pasan de la Feria de Málaga. «La Feria de Sevilla ahí están, con los caballos detrás, sus trabajos, el flamenco... ¿Qué pasa que no te acuerdas de la Feria de Málaga? Me da coraje». A su inquietud le responde directa y sucintamente el tuitero @DanGamboaB: «Porque a la Feria de Málaga todos podemos entrar a las casetas y a los influencers no les gusta que la gente tenga cosas gratis».
2. Suele haber lío con la caseta Los Claveles–Rincón Cubano del Partido Comunista en la Feria de Málaga. El lema 100 años con Fidel que engalanaba el rincón ha aparecido con las pintadas «y 67 de dictadura», «Castro Asesino» y «Cuba Libre». Lo ha celebrado la activista cubana Avana de la Torre, en un mensaje en el que sentencia: «¡Esa es la respuesta que debemos dar los cubanos dignos! Pueden llamar a la Policía mil veces, pero donde pretendan blanquear al dictador habrá oposición para denunciarlo y exigir que retiren sus homenajes. Las calles y las ferias de España no son escaparates para hacer propaganda de la dictadura castrista».
3. Se ha organizado en Telegram un grupo con un fin muy solidaria: adoptar a personas que no tienen a nadie con quien ir a la Feria. Feria Málaga 2026 botellón adoptamos peña es el inequívoco título del grupo. Por cierto, ponen dos condiciones: la primera, los interesados deben tener entre 18 y 35 años; segundo, no sex.
4. Roca Rey ya no tiene tardes de soledad. Claro que Tana Rivera acudió a La Malagueta para contemplar la actuación de su pareja, el torero Andrés Roca Rey. De hecho, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordóñez lleva toda la temporada del peruano recorriendo España de arriba a abajo, de este a oeste, para no perderse detalle de las faenas del diestro. En Málaga la pudimos ver de blanco, muy sonriente y bronceada, saludando a los periodista pero sin decir ni «mu», manteniendo la discreción con la que ha llevado su relación con Roca Rey.
5. Menuda coincidencia: el hombre que le dio la gran oportunidad a Tabletom y el que siempre hablaba de ellos como «el mejor grupo que ha dado el rock español», Ricardo Pachón, falleció el mismo día que la banda malagueña se subía a las tablas del Auditorio de la Feria de Málaga.
6. En el perfil oficial de la Feria de Málaga en Instagram leo sobre el recital de Nancys Rubias en el Auditorio del Cortijo de Torres: «Nancys Rubias han llenado la Feria de Málaga de pop, desparpajo y diversión con un directo marcado por sus canciones más conocidas y su inconfundible puesta en escena. Una noche para cantar, bailar y disfrutar». Sobre la política de contrataciones musicales en la Feria de Málaga habría mucho de lo que hablar, pero una cosa es indebatible: este grupo no ofrece «directos». Y en eso no engañan (lo han dicho desde siempre): los y las de Mario Vaquerizo sólo hacen riguroso playback. n
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