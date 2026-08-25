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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Adicción al caos

Mientras el coche avanza con un contratenor en una ópera italiana en Radio Clásica, se mete por medio un programa sobre picaduras en verano. Estando con las medusas, recobra la voz el contratenor, hasta que se abre paso con autoridad el estado del tráfico de la DGT. Cuando se va, ha entrado Mourinho en su primera rueda, al que corta una locutora que se despide hasta septiembre. Breve regreso del contratenor y vuelven las picaduras, esta vez alacranes y pinchazos de erizos de mar (oricios, en asturiano). Deduzco que la autopista, por alguna razón, hace de límite de radiofrecuencias, una frontera móvil. Descubro en la voz de la radio española un registro común que facilita los cambios de vía. Otro hallazgo: el estado de atención es indiferente a las materias. En el asunto picaduras las garrapatas tienen ahora la vez. Cuando salgo de la frontera y todo se normaliza echo de menos el caos.

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