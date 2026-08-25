Corea del Sur envía sus contenedores por la Ruta Marítima del Norte

Corea del Sur comienza a enviar sus contenedores por el Pasaje del Norte, también conocido como la Ruta Marítima del Norte, vía de navegación por el Ártico que bordea la costa norte de la Federación Rusa.

El buque surcoreano Panstar Acro, cargado con 2.700 condenadores, salió este fin de semana del puerto de Busan y utilizará esa ruta con dirección al Reino Unido, los Países Bajos y Polonia.

La Ruta Marítima del Norte y las sanciones a Rusia

Según fuentes diplomáticas de Bruselas, el armador del carguero surcoreano tendrá que consultar y pedir permisos a las autoridades rusas, a las que habrá también de recurrir en caso de accidente.

Y esto es lo que preocupa a la Comisión Europea porque, según su régimen de sanciones contra Rusia, Occidente tiene que hacer todo lo posible por aislar a ese país.

Pero las razones económicas parecen pesar en cualquier caso más que las sanciones de Bruselas: esa ruta por el Ártico es un tercio más corta que la que pasa por el mar Rojo y el canal de Suez, lo que supone un gran ahorro para las navieras.

Esas aguas son además mucho más seguras dada la actual situación en Oriente Medio con el bloqueo parcial por los rebeldes hutíes del Yemen del estrecho de Bab el Mandeb, que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén, en el océano Índico.

El Ártico sufre un rápido deshielo / Agencias

El deshielo facilita la navegación por el Ártico

A todo lo cual se suma que el cambio climático ha facilitado la navegación por el Ártico, donde la masa helada retrocede de año en año. Actualmente es un 30 por ciento de la extensión que tenía cuando comenzaron las mediciones.

El Pasaje del Norte es ya navegable desde junio hasta octubre y, con el acompañamiento de los rompehielos rusos, que suman una veintena, los buques pueden atravesar esas aguas incluso hasta enero.

Rusia ha anunciado inversiones equivalentes a unos 20.000 millones de euros hasta 2035 para el desarrollo de las infraestructuras en la costa siberiana.

El deshielo no trae solo ventajas, sino también problemas, y así muchos edificios son palafitos, es decir que están construidos sobre pilotes y con el deshielo del permafrost, la capa de suelo o roca congelada, pueden acabar derrumbándose.

Rusia y China dominan el tráfico por la ruta ártica

La mayoría de los buques que utilizan actualmente esa ruta están registrados en China o Rusia y transportan sobre todo petróleo y gas, además de otras materias primas.

La empresa rusa Nornickel, mayor productor mundial de níquel y paladio, y también Gazprom, una de las mayores empresas energéticas del mundo, tienen flotas propias de rompehielos.

Según fuentes de la Federación Rusa, en 2023 se transportaron por esa ruta 36 millones de toneladas, aunque sólo dos millones eran de terceros países.