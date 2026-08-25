Objetivos y perspectiva

Comienzo casi oficial de los partidos de la pretemporada de la Liga ACB, el domingo pasado. El Río Breogán se enfrentó al Sporting de Lisboa, arrancando la serie de partidos que para el Unicaja tendrá su puesta en escena el domingo próximo en Melilla, frente al equipo local, en el III Memorial Javier Imbroda.

Con la puesta en escena a la vuelta de la esquina, este Unicaja en modo recuperación de estatus, tras el mal año pasado y el cambio estructural con la salida de Ibon Navarro, ha diseñado casi en su totalidad un equipo con muchas garantías de poder competir casi por todo.

Sobre los objetivos del club, entre que se cumplen el medio siglo de vida, que se sigue contando desde el inicio de su historia con el apoyo de Unicaja en sus dos versiones, tanto Fundación como entidad bancaria, y que de manera clara no quiere repetirse lo vivido la temporada pasada, el listón a la hora de esperar resultados no puede dejarse bajo.

Los objetivos del Unicaja para la nueva temporada

Sobre todo esto -los objetivos-, aparte de ser realistas, siempre hay que ponerlos en perspectiva. Sí, el tema presupuesto se ha situado entre los mejores de la historia cajista, pero no se puede meter miedo si te quedas por detrás del equipo Euroliga de la ACB con menos dotación (Kostner Baskonia) y casi en la mitad del Valencia Básket. Por el otro lado de la competición nacional, es más fácil que la distancia del Unicaja con los equipos de menos presupuesto se disipe, a que desde el club de Los Guindos se pueda asaltar el trono de los de la élite continental.

Al margen de todo esto, como esto es deporte, no meterse en la pelea de defender todo lo que se tiene, e intentar moverle la silla al de arriba es pecado mortal. Pensar que el objetivo está en «a ver si…» se entra en play off y en Copa y en la Final a Cuatro de la BCL no vale. Luego, la competición y el contrario, además de otras circunstancias, ponen a cada uno en su sitio. Pero teniendo en cuenta que no se trata de ir de farol, la puesta en escena no puede ir de la mano de la falsa modestia que no se cree nadie y que siempre ha sonado más a excusa, caso de fallar.

Para mi parecer, aún estando a falta de una pieza, lo que va a tener entre sus manos Txus Vidorreta ofrece posibilidades para que en Málaga sigamos disfrutando.

Perry y Hernangómez, en el primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27 / Mariano Pozo

Los fichajes y las nuevas responsabilidades

Entre la fecha en la que estamos y el talante veraniego que te obliga a creer y ser optimista, hay que tomar la llegada de jugadores veteranos como una oportunidad de redimir errores anteriores y actuaciones lejos de lo esperado, cosa que en tanto en la figura de Willy Hernangómez, como en la de Ignas Brazdeikis coinciden, con mucho más recorrido pendiente el lituano. El caso es que ambos tienen que ser importantes en el Unicaja 26/27.

La oportunidad de asentar una carrera en fase ascendente en los casos de Melwin Pantzar, como en la de Simas Lukosius les da un cargo de responsabilidad más allá de ser el joven que aporte algo a la solidez.

Tanto Cameron Hunt, como Amine Noua, ambos viniendo también con «la flecha hacia arriba», tienen la obligación de dar al equipo algo que faltó -y mucho- el año pasado, como es producción desde el exterior y un respaldo sólido en la posición de «4» que libere de minutos y carga física a Tyson Pérez, respectivamente. Si encima el francés, aunque tiene otras condiciones de juego con respecto al dominicano, es capaz de seguir igual de productivo como con su selección....

Las dudas de los que continúan y la oportunidad de Nzosa

Y luego, el grueso de los que continúan tras la temporada pasada, cada uno con sus dudas: si Kendrick Perry hará junto a Alberto Díaz y Pantzar uno de los grupos de bases importantes de la competición, si Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic y David Kravish superan los problemas físicos y dan el paso adelante que no se completó el pasado curso. Y luego, ver si Jonathan Barreiro, aparte de esas labores de intendencia, es capaz de adaptarse a ser otra solución al juego interior.

Dejando de lado el fichaje que nos dicen que se persigue y que se está en proceso de concretar, me he dejado a Yannick Nzosa. El canterano, entre haber llegado en una de las peores épocas recientes del club, las expectativas generadas en su momento, las lesiones y las prisas, que nunca son buenas consejeras, tiene ante sí una oportunidad que esperemos que no sea la última en Unicaja. Que tenga ya dos competidores en el puesto y esté pendiente de llegar otro quizá no es la mejor noticia para él, egoístamente hablando, pero teniendo en cuenta su edad y lo que tiene por delante, lo mejor es que el primer objetivo sea ser un jugador útil en la primera fase de la competición europea y que su progreso vaya borrando dudas.

Como decía algo más arriba, estamos en verano y no tener todas las expectativas intactas sería hacer mal el trabajo.