Opinión | Tribuna
Cohetá de Tolox: el cielo enmudeció por resolución
La prohibición de la tradicional ‘Cohetá’ de San Roque abre en Tolox el debate sobre cómo preservar una celebración con más de 300 años de historia sin comprometer la prevención de incendios forestales
Una semana después de un 16 de agosto insólito, Tolox vuelve a tomarle el pulso al tiempo. Los foráneos regresan a sus destinos y la normalidad absoluta recupera unas calles que, de forma excepcional, vivieron su día grande en un inédito y riguroso silencio. La Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía prohibió la tradicional ‘Cohetá’ de San Roque, dejando al pueblo atrapado entre la frustración y el respeto a su entorno natural.
El decreto, dictado desde la lógica administrativa de la prevención y el riesgo extremo de incendios forestales, frenó en seco una tradición de más de 300 años. Aunque el Ayuntamiento de Tolox intentó hasta el último momento plantear modificaciones y adaptaciones técnicas para salvar el evento, la administración autonómica denegó la autorización. Por primera vez en la memoria local, la pólvora se quedó guardada en el pecho de los tolitos.
Identidad y devoción en silencio
Cada 16 de agosto, el repique de las campanas de San Miguel Arcángel marcan el inicio de la procesión. Habitualmente, el celeste serrano estalla en un crescendo pirotécnico a medida que el patrón recorre el municipio. No es ruido por ruido; es el motor social, cultural y económico de la localidad, donde la pólvora equivale a devoción, reencuentro y memoria.
Este año, sin embargo, la ausencia de humo pesó más que el propio estruendo. Los vecinos arroparon a San Roque en una multitudinaria procesión más íntima y susurrada. La indignación inicial ante la rigidez del decreto se transformó en una manifestación cívica de unidad. Para Tolox, el mensaje quedó claro: el patrimonio inmaterial no se puede suspender por decreto sin buscar alternativas que respeten su esencia.
El desafío de 2027: seguridad y tradición
La cancelación ha evidenciado la necesidad de blindar la festividad de cara al futuro. El objetivo es claro: proteger la tradición sin dar la espalda a la seguridad. Para evitar que se repita este escenario, urge la creación de una mesa de diálogo permanente entre el Ayuntamiento, la hermandad y las autoridades autonómicas que permita tramitar los permisos con mayor antelación bajo normativas específicas de protección civil.
Entre las soluciones técnicas que ya se perfilan destacan la delimitación de zonas seguras de lanzamiento, el uso de pirotecnia de nueva generación con menor residuo térmico, o la reconfiguración de los horarios para realizar las detonaciones en momentos de menor riesgo ambiental.
El futuro de la ‘Cohetá’ de San Roque
Tolox ha demostrado que sus raíces no se queman con una prohibición. El eco invisible de los cohetes siguió sonando en las azoteas y en las miradas de los mayores, con la firme certeza de que la pólvora volverá a atronar en el corazón de la Sierra de las Nieves.
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