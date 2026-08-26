Málaga según Wikipedia

Las redes sociales están consagrando a expertos en Málaga que no conocen la ciudad real. / Inés Figueroa

Hay pocas experiencias tan desconcertantes como escuchar a alguien explicarte tu propia ciudad y descubrir, a los pocos minutos, que vives en un lugar que no conocías.

YouTube, TikTok e Instagram están llenos de vídeos que presentan gastronomía, costumbres y tradiciones malagueñas con una seguridad inversamente proporcional al rigor de lo que cuentan.

El problema no es que alguien de fuera hable de Málaga.

El problema es hablar sin conocerla y terminar vendiendo como identidad malagueña aquello que nunca lo fue.

Ser malagueño y ver determinados vídeos sobre Málaga empieza a convertirse en un deporte de riesgo.

Uno entra por curiosidad. Aparece alguien caminando por calle Larios, la Alcazaba de fondo, alguna toma del puerto y la promesa inevitable:

«Hoy os voy a enseñar la auténtica Málaga».

Y ahí empiezan los problemas.

Las redes sociales han creado al experto instantáneo: cuatro búsquedas, tres curiosidades memorizadas y una cámara bastan para hablar de una ciudad con la seguridad de quien lleva toda la vida viviéndola.

El problema no es Wikipedia.

El problema es creer que haber leído Wikipedia equivale a conocer Málaga.

Y entonces aparecen las revelaciones.

Una de mis favoritas consiste en explicar que a los malagueños nos llaman boquerones porque el boquerón «es una sardina pequeña» y aquí se comen muchas sardinas.

La teoría tiene imaginación.

Lo que no tiene es biología.

El boquerón —Engraulis encrasicolus— y la sardina —Sardina pilchardus— son especies distintas.

Pero casi más extraordinario que el error es la seguridad con la que se cuenta. No hay duda ni prudencia. Se mira a cámara y se sentencia.

Y al otro lado de la pantalla, el malagueño empieza a preguntarse si ha vivido engañado toda su vida.

La cosa mejora cuando llega agosto.

Entonces descubrimos que lo típico de la Feria de Málaga es beber rebujito y bailar sevillanas.

No.

Claro que en Málaga se bailan sevillanas. Claro que suena flamenco y claro que alguien puede beberse un rebujito si le apetece.

Pero una cosa es lo que puede encontrarse en una feria andaluza y otra muy distinta lo que identifica a la Feria de Málaga.

Porque aquí tenemos verdiales.

Y tenemos Cartojal.

Y vino dulce de Málaga.

Y pandas de verdiales recorriendo el Centro durante la Feria.

Son elementos profundamente vinculados a la identidad popular malagueña.

Presentar el rebujito y las sevillanas como nuestras grandes señas de identidad es coger el imaginario de otra feria andaluza, ponerle la Alcazaba detrás y confiar en que nadie note la diferencia.

Después llega la gastronomía.

Y ahí uno puede terminar directamente abrazado a la pantalla.

Si preguntas por comida malagueña pueden aparecer el ajoblanco, la porra antequerana, la ensalada malagueña, el gazpachuelo, los boquerones o un espeto de sardinas.

Podremos discutir durante horas cuál representa mejor a Málaga. Eso incluso forma parte de la gracia.

Lo complicado es encontrarse un vídeo que, teniendo todo ese patrimonio gastronómico delante, decide destacar como especialidades malagueñas una tortilla de patatas, una ensaladilla rusa o un montadito Piripi.

Que algo se coma en Málaga no lo convierte en malagueño.

En Málaga también hay sushi.

Y hasta ahora nadie ha atribuido la invención del nigiri a un pescador de El Palo.

El Piripi resulta especialmente divertido porque basta investigar un poco para comprobar que Málaga ni siquiera aparece en su historia.

El montadito está hoy muy asociado a Sevilla, pero existen antecedentes de un Piripi en establecimientos históricos de Alicante, origen del que después se habría inspirado la popular versión sevillana.

Alicante. Sevilla.

Málaga, ninguna.

Y aun así alguien consigue presentarlo como comida típica malagueña.

Tiene mérito.

Ese es el verdadero problema.

No que alguien se equivoque. Nos equivocamos todos.

El problema aparece cuando la falta de conocimiento se disfraza de autoridad. Cuando todas las peculiaridades locales se sustituyen por el catálogo genérico que internet parece haber decidido que significa Andalucía: sevillanas, flamenco, rebujito, feria, tortilla y olé.

Como si Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Huelva y Almería fueran decorados intercambiables.

No lo son.

Y precisamente ahí reside buena parte de la riqueza de Andalucía.

Después llegan los comentarios.

«¡Qué interesante!»

«No sabía esto».

«Gracias por enseñarnos Málaga».

El espectador extranjero, naturalmente, no tiene por qué desconfiar. Si alguien habla con seguridad, enseña imágenes bonitas y mete cuatro datos históricos, parece que sabe de lo que habla.

Mientras tanto, el malagueño que está viendo el vídeo desde casa atraviesa todas las fases del duelo hasta terminar aceptando que miles de personas ya creen que un boquerón es una sardina adolescente, que la esencia de nuestra Feria es el rebujito y que una experiencia gastronómica malagueña debe rematarse con un Piripi.

Nunca habíamos tenido tantas herramientas para documentarnos y, paradójicamente, nunca había sido tan fácil aparentar que sabemos.

Porque contar una ciudad exige algo más que recopilar datos.

Hace falta contexto. Contrastar. Preguntar. Escuchar a quienes viven allí. Entender que las tradiciones no son una lista de palabras clave para posicionar un vídeo.

Málaga puede explicarse desde fuera, por supuesto.

No hace falta haber nacido junto a la Farola para contarla, estudiarla o enamorarse de ella.

Solo hace falta algo bastante más sencillo:

informarse antes de explicársela a quienes llevan toda la vida viviéndola.