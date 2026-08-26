Paolo Roversi, entre brumas y estrellas.

He de preguntarle a mi buen amigo y gran fotógrafo del mundillo del rock and roll, Domingo J. Casas, si conoce alguna explicación no escrita por la que solistas y grupos, en un momento dado, tienden a un giro inesperado, a un estilismo rompedor. Sospecho que la industria discográfica impone su ley de «cuanto más novedoso, mejor»; o quizá esos cambios anuncien sesgos vitales o introspectivos, con reflejo inmediato en las canciones (tengo en mente la portada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, por algo será). Como escribo de memoria (que me disculpen por tanto fans, mitómanos y especialistas) citaré tan solo algunas indumentarias que me parecen singulares: la vestimenta y el maquillaje bárbaros del grupo Kiss; el rostro luciferino de Marilyn Manson, o la procacidad de Miley Cyrus en su video Wrecking Ball. (Claro que, para radical, difícil superar a Michael Jackson y sus tratamientos de despigmentación cutánea.)

No me cabe duda de que algunos de esos fans, mitómanos y especialistas habrán dado un respingo al ver el nombre de Miley Cyrus en esa lista de monstruos (dicho en tono elogioso, no vayan a pensar otra cosa). Valga en mi descargo que no ha sido proceder perverso sino acomodado a razón, puesto que una imagen de la joven actriz y cantante norteamericana aparece en la exposición Doubts, que hemos visitado recientemente en la Fundación Marta Ortega Pérez (La Coruña) dedicada al fotógrafo italiano Paolo Roversi. Reconocido internacionalmente por sus trabajos de moda (Vogue, Elle, Dior, Valentino), Roversi además incorpora un corpus retratístico donde personas anónimas e ídolos contemporáneos comparten su teatro de sombras, concebido no solo como espacio físico (su estudio en París) sino también como método de aproximación a caras y cuerpos (desnudos o vestidos) e impregnarlos de lecturas alternativas y dudas conceptuales, de ahí el título de la muestra.

Percibimos, por consiguiente, un acto premeditado de transgresión formal y semántica mediante técnicas disolventes (poses, luces, transparencias…), que en el caso de las celebrities raya la confusión o la desubicación del personaje, trastocando la imagen oficiosa del star-system. Así, en un recorrido dividido en nueve secciones con resonancias cinematográficas (las salas están pintadas de negro), descubrimos, entre otros, a una irreconocible Rihanna (2014), a un John Galiano con hechuras de dandi (2005) y a una Miley Cyrus atribulada (2025), que dejó atrás su etapa infantil de Hanna Montana (Disney) y su rebeldía provocativa de Wrecking Ball. Aquí aparece desnuda, sentada de través, con los brazos cruzados sobre la rodilla derecha; pero nos mira de soslayo con desconfianza o acaso vulnerabilidad, mostrando una distancia insalvable, propia de un icono humano o divino (y herido, nos tememos). El rostro (cuyo parecido con Madonna es asombroso) presenta una blancura espectral, como si el maquillaje se hubiese desplazado al cuerpo a modo de vitíligo o escoriaciones. No más retórica: Paolo Roversi ha querido presentar un ídolo global al margen de flashes y multitudes, despojado de todo glamur; un ídolo moderno, como dijera Baudrillard, ejemplo de «seducción fría» por su ausencia, por su hieratismo. (Al fin y al cabo, otra forma de seducir a los fans).