La crisis de Ceuta desnuda al Gobierno

A finales de julio, el Gobierno ansiaba la llegada de las vacaciones para pasar página de un curso político aciago, marcado por los casos de corrupción que se multiplicaban y cuyo culmen fue la imputación del expresidente Zapatero, que sigue sin dar explicaciones sobre su millonaria colección de joyas. Ahora sabemos, a punto de inaugurar un curso político que nos llevará a elecciones municipales, autonómicas -en algunas regiones- y generales, que en la Moncloa no deben de creer mucho en la ley de Murphy: «Si algo puede salir mal, saldrá mal».

Si el Ejecutivo encaró el final de julio dando la sensación de que la única razón para continuar en el poder es el poder mismo, ante una debilidad parlamentaria que dificulta impulsar iniciativas, cuando ya se vislumbra septiembre nada ha cambiado. Al contrario, en estas semanas se ha sumado la imagen de un Gobierno superado por la crisis de Ceuta y atado de manos ante Marruecos, un régimen que sobrevive, en parte, gracias al chantaje que ejerce sobre sus vecinos del norte.

Que el Gobierno haya tardado 22 días en nombrar al ministro Ángel Víctor Torres coordinador de la respuesta a la crisis de Ceuta refleja hasta qué punto se ha intentado rebajar la gravedad del asalto a la ciudad autónoma del 30 de julio y evitar cualquier roce con Marruecos. No en vano, le tenemos subcontratada la vigilancia de los flujos migratorios en la frontera.

El balance de este mes de agosto no puede ser más nefasto para el Gobierno, incapaz de contener la imagen de un Estado desbordado y de hacer frente a la sensación, muy extendida entre los habitantes de Ceuta, de que han sido abandonados a su suerte, con un Marruecos al acecho ante cualquier debilidad.

El mes de agosto debía ser su bálsamo de Fierabrás, pero ha terminado convirtiéndose en la confirmación de que los problemas no desaparecen porque uno se tape los ojos con las manos, como hacen los niños, ni porque esconda la cabeza bajo tierra, como los avestruces.