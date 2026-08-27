Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos jóvenes fallecen en un accidente en moto en VélezÁrboles con historia en MálagaTrabajadores del Hospital Civil y las tarifas "abusivas" del parkingDetenidos por robar combustibleCuenta atrás para el derribo del hotel Ibis de MálagaAndalucía sufre su peor verano de incendiosHorarios de la La Vuelta en MálagaEl Bernabéu, territorio 'prohibido' para el Málaga
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Añádenos en Google

Una cuestión sentimental

Un niño apunta en la libreta sus deberes.

Un niño apunta en la libreta sus deberes. / Archivo

Estaba tratando de explicar a mi nieto lo que es una ecuación cuando caí en la cuenta de que yo no lo sabía, o de que lo sabía de manera mecánica. De súbito, una ecuación me pareció un misterio.

Le había puesto un ejemplo muy sencillo: 2 + 2 = y + 3.

Le dije que aquello era una ecuación porque contenía una incógnita. Pero en cuando pronuncié la palabra incógnita, mi mente se oscureció un poco. Una incógnita es algo que está ahí, aunque no sabemos qué es. Una presencia desconocida. Una letra que ocupa provisionalmente el lugar de una realidad oculta.

La ‘y’ estaba desempeñando el papel de algo. Era una especie de máscara. Resolver la ecuación consistía en desenmascarar a la letra. Un pequeño relato policiaco. Sabíamos que el culpable se hallaba en la habitación, aunque todavía ignorábamos su nombre.

Pero lo más raro era el signo igual. Dos rayas paralelas afirmaban que lo situado a un lado era exactamente lo mismo que lo situado al otro, pese a que ambas expresiones tenían apariencias distintas. No se parecían. El signo igual declaraba que una cosa podía presentarse bajo dos formas diferentes sin dejar de ser la misma. Hay en esa afirmación algo filosófico, quizá religioso.

Pensé en Borges, en sus espejos, sus dobles, sus mapas y sus laberintos. Una ecuación tiene algo de espejo. A cada lado se refleja una misma realidad con otro rostro.

En la vida cotidiana, no saber nos inquieta. En una ecuación, en cambio, lo que no sabemos recibe una letra y se integra en el orden general. La ‘x’ o la ‘y’ no representan un fracaso, sino la promesa de una solución. Mi nieto esperaba una explicación y yo me había quedado mirando aquellas dos rayas horizontales. Pensé que tal vez el universo entero fuera una ecuación cuyo segundo miembro no alcanzamos a ver. Nosotros vivimos a un lado del signo igual, trasladando términos, eliminando paréntesis, intentando despejar el misterio de la existencia. Escuché a mi nieto decir que la solución era uno. Le respondí que sí. Pero ya no estaba seguro de si lo que habíamos resuelto era un problema matemático o una cuestión sentimental.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
  2. El renacer de la bahía de Málaga: la UMA constata que la biodiversidad del mar recupera niveles de hace 30 años
  3. La Vuelta a España llega a Málaga el 11 de septiembre: estos son los horarios de la etapa 19ª
  4. Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
  5. Una persona investigada en Málaga por una estafa cripto de casi 60.000 euros
  6. El nivel de Rafita reabre el debate en el final del mercado del Málaga CF
  7. De la Torre, conmocionado en su visita a Ceuta por la crisis migratoria: 'Presidente, estamos contigo
  8. El Málaga CF rescinde el contrato de Dani Sánchez sin acuerdo económico

La Diputación de Málaga transfiere casi 680 millones a los ayuntamientos de la provincia en seis años, el 75% a los pequeños y medianos municipios

La Diputación de Málaga transfiere casi 680 millones a los ayuntamientos de la provincia en seis años, el 75% a los pequeños y medianos municipios

El director de la CIA advirtió a Rusia contra posibles ataques a la OTAN en su visita a Moscú

El director de la CIA advirtió a Rusia contra posibles ataques a la OTAN en su visita a Moscú

Fiebre por el Unicaja y el Torneo Costa del Sol: agotadas las entradas contra el Tenerife y menos de mil a la venta contra el Real Madrid

Fiebre por el Unicaja y el Torneo Costa del Sol: agotadas las entradas contra el Tenerife y menos de mil a la venta contra el Real Madrid

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El Gobierno está a favor de que el posible comprador de Deoleo sea "una entidad española"

El Gobierno está a favor de que el posible comprador de Deoleo sea "una entidad española"

Renfe mejorará tres estaciones del Cercanías entre Málaga y Fuengirola: El Pinillo, Los Álamos y La Colina

Renfe mejorará tres estaciones del Cercanías entre Málaga y Fuengirola: El Pinillo, Los Álamos y La Colina

Renfe incorporará en 2028 siete trenes de gran capacidad a la C-1 Málaga-Fuengirola

Renfe incorporará en 2028 siete trenes de gran capacidad a la C-1 Málaga-Fuengirola

Digi organiza una jornada de selección de personal en Málaga: busca incorporar a más de 35 comerciales e instaladores

Digi organiza una jornada de selección de personal en Málaga: busca incorporar a más de 35 comerciales e instaladores
Tracking Pixel Contents