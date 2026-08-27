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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Sánchez tiene la palabra

La crisis, como un virus de última generación, es mutante, cambia cada día. Tal cual se dijo aquí hace dos semanas, era el Gobierno, a través de su presidente, el que debía comparecer e informar. Ahora ya no hay vuelta de hoja: ante la discrepancia entre dos ministros directamente implicados -una, como responsable de los «ojos» de España en Marruecos, otro en las medidas a adoptar ante una amenaza- solo él puede saber, y contar, si existía información al respecto y qué pasó con ella. Pero algunas preguntas se anticipan ya a la respuesta. ¿Cómo circula la información en el Gobierno ante una amenaza de esa clase (aunque el volumen que tomase la acción fuera imprevisible)?, ¿hay una conexión lo bastante fluida y operativa entre defensa e interior al respecto?, ¿se escala la información al presidente, o al potente aparato de Moncloa?, ¿dónde hubo cortocircuito?, ¿quién se va a casa?

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