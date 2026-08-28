Opinión | En corto
¿Se atreverá Sánchez a contar lo que sepa?
Una vez que Sánchez, al anunciar su comparecencia en el Congreso, ha hecho lo que debió haber hecho, pongamos, al tercer día de la invasión, queda por ver qué dirá sobre el asunto principal, que no es cuánto sabía quién el día anterior, sino qué servicios de inteligencia, oficiales o paralelos, de qué Estado con altas capacidades tecnológicas para ello, aplicaron el multiplicador de potencia en las redes a la movilización prevista -que hubiera sido una más- con un terrible balance de muertos, ninguno de los que, felizmente, es culpa de España. Tras tantos días Sánchez debería tener una idea al respecto, si es que los servicios españoles están a la altura en los tiempos de la guerra híbrida. Tal vez no pueda decirlo alto y claro, para evitar sacar todas las consecuencias, pero sí al menos lo bastante para que en algunos altos despachos no nos tomen por tontos, que siempre es lo peor.
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