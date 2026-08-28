Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Málaga extiende su temporada alta añ otoñoLa fiscalía pide 41 años para Dinamita MontillaPolémica con el servicio de oncología radioterápica en el Costa del SolEl Euríbor de final del verano trae subidas a las hipotecas variablesLa ruta desconocida de la Axarquía malagueña con enormes cascadasEl Málaga CF negocia el fichaje de Jens CajusteEl Unicaja, Oscar Tshiebwe y los tiempos del mercado NBAEl jefe de Policía de Rincón, sobre el robo de pistolas: "Forma parte de mi plantilla"
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Málaga
Añádenos en Google

¿Se atreverá Sánchez a contar lo que sepa?

Una vez que Sánchez, al anunciar su comparecencia en el Congreso, ha hecho lo que debió haber hecho, pongamos, al tercer día de la invasión, queda por ver qué dirá sobre el asunto principal, que no es cuánto sabía quién el día anterior, sino qué servicios de inteligencia, oficiales o paralelos, de qué Estado con altas capacidades tecnológicas para ello, aplicaron el multiplicador de potencia en las redes a la movilización prevista -que hubiera sido una más- con un terrible balance de muertos, ninguno de los que, felizmente, es culpa de España. Tras tantos días Sánchez debería tener una idea al respecto, si es que los servicios españoles están a la altura en los tiempos de la guerra híbrida. Tal vez no pueda decirlo alto y claro, para evitar sacar todas las consecuencias, pero sí al menos lo bastante para que en algunos altos despachos no nos tomen por tontos, que siempre es lo peor.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos jóvenes en un grave accidente de moto en la A-7, a su paso por Vélez-Málaga
  2. El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
  3. El jefe de Policía de Rincón de la Victoria, sobre el robo de pistolas reglamentarias: 'Con casi absoluta seguridad, forma parte de mi plantilla
  4. El patrimonio inmobiliario de Novak Djokovic en Málaga: un antiguo palacete andalusí de 11 millones de euros con pista de tenis, piscina y vistas al mar
  5. El Málaga CF pierde a Ochoa y mira al mercado de fichajes
  6. El Málaga CF negocia el fichaje de Jens Cajuste para reforzar su centro del campo
  7. Árboles con historia en Málaga: ruta por ocho municipios de la provincia con ejemplares singulares y únicos
  8. Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos

Los Gotham de Málaga atrapan a tres hombres que asaltaron un negocio en Cruz del Humilladero

Los Gotham de Málaga atrapan a tres hombres que asaltaron un negocio en Cruz del Humilladero

Miguel Ángel Torres, el magistrado de la Audiencia de Málaga que capitaneó los casos 'Malaya' y 'Ballena Blanca', reforzará los juzgados de Ceuta

Miguel Ángel Torres, el magistrado de la Audiencia de Málaga que capitaneó los casos 'Malaya' y 'Ballena Blanca', reforzará los juzgados de Ceuta

La Catedral de Málaga cambia temporalmente su altar mayor: instalará una barandilla por seguridad

La Catedral de Málaga cambia temporalmente su altar mayor: instalará una barandilla por seguridad

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Moldavia toma al PTA de Málaga como modelo de referencia para su futuro parque tecnológico y digital: "Es muy gratificante que sea tenido en cuenta"

Moldavia toma al PTA de Málaga como modelo de referencia para su futuro parque tecnológico y digital: "Es muy gratificante que sea tenido en cuenta"

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Chocoflan o pastel imposible: cómo conseguir dos capas perfectas sin que se mezclen ni se desmonten

Chocoflan o pastel imposible: cómo conseguir dos capas perfectas sin que se mezclen ni se desmonten

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6
Tracking Pixel Contents