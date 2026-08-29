Opinión | En corto
Respiración contenida
La evolución de la situación en Ceuta obliga a dejar para después el capítulo de culpas y ofrecer un frente unido de los principales partidos españoles, ninguno de los cuales discrepa en la defensa de la españolidad de la ciudad autónoma ni en las medidas a adoptar, que no pueden ser otras que las que lleven a la expulsión de los invasores -cuyo inicio debe ser prioridad absoluta- y el regreso de la paz ciudadana, bajo un mantenimiento estricto del orden público. Corresponde al Gobierno tratar de conquistar ese consenso de mínimos, premisa para atajar cualquier imagen de debilidad. En un territorio estricto, con una población de composición étnica y religiosa dividida a la mitad, unos ocupantes por la fuerza que representan un 10 % del total y, al otro lado de la frontera, un «amigo» tan inestable como el Reino de Marruecos, apoyado por Trump, nadie de este lado debería añadir tensión.
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