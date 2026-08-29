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Opinión | Málaga de un vistazo

Alejandro García Maldonado

Alejandro García Maldonado

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Las tres inculturas

Frigiliana nos ofrece una lección de actualidad: la diversidad no tiene por qué dividirnos. El festival representa la capacidad de convivir desde la diferencia

Fiesta de las Tres Culturas de Frigiliana

Fiesta de las Tres Culturas de Frigiliana / Fran Extremera

En esta semana se celebra la Fiesta de las Tres Culturas de Frigiliana. Un precioso evento que nos recuerda que la convivencia no es una utopía, sino parte de nuestra propia historia. Durante siglos, cristianos, judíos y musulmanes compartieron el espacio. Con sus diferencias, conflictos, intercambios de conocimiento y mestizaje artístico.

Hoy, cuando celebramos aquella diversidad, quizá convenga preguntarnos qué estamos haciendo con la nuestra. Porque frente a ellas, nuestra sociedad actual está permitiendo que se alimenten, promuevan y hagan hueco en las instituciones «las tres inculturas»: el odio, el fanatismo y la ignorancia. El odio convierte al diferente en enemigo y levanta muros ante el diálogo. El fanatismo transforma las convicciones en verdades absolutas y niega al otro el derecho a pensar distinto. Y la ignorancia, que probablemente sea la más peligrosa de las tres porque alimenta a las anteriores y las hace crecer.

Las redes sociales, el anonimato en ellas, los bots, la polarización y la rapidez con la que consumimos información no ayudan a combatirlas, al contrario. Frigiliana nos ofrece así una lección de actualidad: la diversidad no tiene por qué dividirnos. El festival representa la capacidad de convivir desde la diferencia; las tres inculturas, en cambio, nuestro fracaso frente a la incapacidad para hacerlo. Por eso, recordar nuestro pasado no debería servir únicamente para celebrar una fiesta, que también, sino para reflexionar sobre el presente. Quizá el verdadero homenaje sea poner nuestro grano de arena a favor de una sociedad en la que la luz del conocimiento venza a la ignorancia, el diálogo al fanatismo y el respeto al odio irracional..

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