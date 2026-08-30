Ahora empieza el mambo

Ya sabemos que hay emigrantes en Ceuta portadores de enfermedades de las que no hablamos en España desde hace años, aunque ahora la ministra, Mónica García, las resucite para tapar los datos infecciosos tan molestos que se unen al colapso sanitario de la ciudad del que ella es responsable. ¡Ah!, y saca el dogma del bolso y dice qué es racismo y qué no, exorcizando a sus herejes. Si añadimos que los robos, agresiones y violaciones se cuentan ya con números nunca vistos, el asunto debe preocuparnos. Este Gobierno, sedicentemente socialista, le está haciendo un favor incalculable a M6 al callar que es el responsable de la invasión. ¿Le debe algo el presidente?, o ¿quizá es monárquico al otro lado del charco y republicano aquí?

En la Ciudad Autónoma, los invasores hasta han llegado a atacar a una patrulla militar española. Por cierto, que Margarita -que linda está la mar- es la única del Gobierno que defiende al CNI al explicar lo obvio, que el Centro informó de la que se avecinaba. Ya en otra crisis tuvo que sacrificar injustamente a la directora, Paz Esteban, por Pegasus y los indepes, pero no más Santo Tomás.

El periodista marroquí Ahmed Biyuzan cruzó a Ceuta para conocer de primera mano lo que ocurría y ha relatado en varios medios que entre los grupos que entraron en la ciudad, el más peligroso es el que está dividido en dos, «los adictos a las drogas y al alcohol, que ahora piden limosna en Ceuta», y «los expresidiarios y delincuentes procedentes de barrios de Tánger, Fez, Casablanca o Salé», que son «los que asaltan a la gente, les roban con violencia y les quitan su dinero y pertenencias».

Menos mal que numerosas ONGs están sobre el terreno para ayudar a los vecinos que han visto asaltadas sus casas o los colegios a los que no van a ir sus hijos hasta que haya seguridad en las calles, entiéndase la ironía.

Así las cosas, tiene un gran sentido que mi alcalde, Paco de la Torre, haya viajado a la Plaza de África, en solidaridad con el sufrimiento de sus ciudadanos. Gracias, alcalde, por ese paso de gigante al otro lado del cada día más ancho Estrecho.

Estos gestos -y la próxima manifestación del día 2 en Málaga y otras ciudades españolas- molestan, es natural, a los que se considera lobbistas de Marruecos en España, no solo a Acento Public Affairs, sino a ZP, que está en todas las salsas picantes, y otros compañeros de partido, y a los que se emboscan en tapaderas pretendidamente culturales; la mayoría lo hacen por dinero, otros por el blasón de acumular distinciones y sentirse algo más de lo que realmente son, aparte de los espías del Reino, claro.

Cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas -aunque aquellas fueron colonias, lo que no son Ceuta y Melilla-, el llamado desastre del 98 supuso una importantísima quiebra moral y de identidad entre la intelectualidad -Unamuno, Baroja, Machado y tantos- y el pesimismo invadió la sociedad española. Por otra parte, las guerras de España en Marruecos -la de África (1859-1860), como la del Rif (1909-1927)- marcaron profundamente nuestra historia nacional. Hoy no sé qué pasará mañana, pero muchos acontecimientos se disparan en nuestra patria allende el mar, así que pregúntense si ahora empieza el mambo.

También es de agradecer que Juanma reclame el OCON Sur, que se lo cargó el inefable Marlaska con gran contento del narco. O vamos a por ellos con todas sus consecuencias, y con toda la fuerza de que seamos capaces, o esta guerra -porque es otra guerra- está perdida, y ya empieza a perderse.

Mientras tanto, la libertad de expresión sigue cabalgando en Europa. Ahora, Francia expulsa a la periodista rusa Xenia Fedorova y el primer ministro Lecornu elabora un proyecto de ley para triplicar el castigo penal de los que difundan noticias falsas durante periodos electorales; incluso, la candidata de Los Ecologistas, un poquito totalitaria ella, ha propuesto prohibir durante la campaña la red X de Musk. Yo creía que era Putin el único sepulturero de las libertades, pero veo que tiene seguidores por aquí. El Qadi Yyad (1083-1149), destacado erudito nacido en Ceuta, escribió:

Mira el campo sembrado,

donde las mieses parecen,

al inclinarse ante el viento,

escuadrones de caballería que huyen derrotados,

sangrando por las heridas de las amapolas.

A mí siempre me pareció el cuadro La carga de la caballería roja, de Kazimir Malévich.