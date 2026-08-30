Opinión | Casa Mágica en Vacaciones
Vacaciones con niños: la recta final y ya sin ideas
No hace falta un plan perfecto para los últimos días de verano, solo tiempo para vivirlos
Agosto tiene ese momento en el que una mira el calendario y piensa: «Vale. ¿Y ahora qué hacemos con las criaturas?». Llevamos semanas organizando el verano como si estuviéramos al frente de una pequeña empresa de ocio infantil: campamentos, talleres, piscina, playa, excursiones, visitas, abuelos, amigos... Y no siempre porque queramos convertir las vacaciones en una agenda de actividades. Muchas veces trabajamos y necesitamos que nuestros hijos estén con alguien mientras nosotros hacemos lo nuestro. No siempre tenemos abuelos disponibles ni una red familiar que pueda echarnos un cable, así que tiramos de lo que podemos y vamos encajando piezas para que todo funcione.
Pero llega agosto y, de repente, muchas de esas opciones empiezan a desaparecer. Quedan todavía unos días de vacaciones, nosotros ya estamos un poco fundidos y las ideas empiezan a escasear. Entonces aparece esa pregunta que parece sencilla pero tiene bastante mala leche: «¿Qué hacemos ahora?». Pues, para empezar, respirar. No hace falta salvar las vacaciones ni conseguir que cada día tenga un plan estupendo, una actividad diferente y una fotografía que demuestre que nuestros hijos están disfrutando muchísimo del verano. Los adultos tenemos una facilidad extraordinaria para convertir cualquier hueco de tiempo en algo que hay que llenar, y los niños, afortunadamente, no funcionan exactamente así.
Una tarde sin plan, ¿y qué?
Una tarde sin plan puede ser una tarde sin plan. Pueden aburrirse, dar vueltas por casa, mirar por la ventana, discutir con su hermano, empezar una cosa y abandonarla a los diez minutos. También pueden terminar construyendo una cabaña con cuatro cojines, inventando una historia absurda o haciendo un museo con piedras. Nunca sabemos por dónde va a salir la cosa, y ahí está precisamente lo interesante. Hemos asumido demasiado pronto que cuando un niño dice «me aburro» nos está pidiendo que le solucionemos el problema, cuando muchas veces simplemente está atravesando ese pequeño momento en el que todavía no sabe qué hacer. Dejarle un poco de espacio para descubrirlo también forma parte de crecer.
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Por esta razón, decidir no convertirnos en animadores de vacaciones puede ser una gran oportunidad para nuestros hijos. Podemos dejar materiales a su alcance, proponer una idea, abrir una posibilidad y apartarnos. Una caja de cartón puede dar muchísimo más juego del que parece y una piedra encontrada en el parque puede acabar siendo una pieza arqueológica extraordinaria si alguien decide que lo es. Los niños tienen una capacidad estupenda para hacer mucho con muy poco cuando no estamos encima explicándoles cómo deben hacerlo. También es una buena ocasión para recordar que el juego libre no consiste simplemente en poner a los niños juntos y esperar que corran hasta que llegue la hora de volver a casa. Ofrecer libertad no significa dejarlos sin posibilidades; significa proporcionarles un entorno en el que puedan elegir, organizarse, inventar y decidir qué hacer con lo que tienen delante.
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Y si tenemos amigos con hijos, vecinos o compañeros de clase con los que ya existe cierta confianza, estas últimas semanas también pueden ser un buen momento para recuperar una cosa bastante sencilla: ayudarnos entre familias. Tenemos chats de padres para avisar de que mañana hay que llevar una cartulina tamaño A3, recordar una excursión o preguntar quién tiene el libro de Matemáticas de no sé qué editorial. Podemos utilizarlos también para algo bastante más útil: «¿Quién puede quedarse con los niños el martes? Yo puedo hacerme cargo el jueves». O juntarnos varias familias y repartirnos una mañana de museo, una tarde de parque, una excursión o cualquier plan que no requiera organizar los Juegos Olímpicos. No hace falta que todo pase por actividades pagadas. Cuando nos organizamos entre varios, el verano pesa bastante menos y los niños, además, tienen algo que ninguna agenda de actividades puede fabricar: tiempo para estar juntos y hacer de niños.
Y se asoma septiembre...
Mientras tanto, septiembre empieza a asomar por el horizonte. Tampoco hace falta que el primer día de colegio nos pille como si acabáramos de aterrizar de Marte. Los últimos días de vacaciones pueden servir para ir recuperando poco a poco algunos horarios, hablar de lo que viene, preparar las cosas juntos y acercarnos al ritmo del colegio sin declarar oficialmente terminadas las vacaciones una semana antes. Un poco de anticipación puede hacer que el cambio sea más llevadero para ellos y, sobre todo, para nosotros, que solemos llevar la mochila mental bastante más cargada que ellos.
Estos últimos días de agosto no tienen por qué convertirse en una carrera para aprovechar hasta el último minuto. Podemos bajar un poco la velocidad, dejar que se aburran, que inventen, que jueguen y que estén con otros niños. Podemos seguir disfrutando de las vacaciones mientras empezamos a mirar septiembre de reojo, sin necesidad de instalarlo todavía en casa.
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Nuestros hijos no necesitan que les fabriquemos un verano perfecto. Necesitan tiempo para vivirlo. Y nosotros, sinceramente, también.
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