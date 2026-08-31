Aura en la Marina

Parece que la moda de las competiciones de farmear aura llega a Málaga, concretamente, a la plaza de la Marina. Esta nueva tendencia consiste en enfrentamientos pacíficos en los que, mediante gestos y movimientos, se ha de conseguir demostrar más carisma que el adversario. En principio, a nadie ofendería esta actividad, pues no gira en torno al alcohol ni a las drogas, no daña a terceros y, aunque sea por un rato, aleja a los jóvenes de las pantallas.

Sin embargo, está siendo objeto de críticas en las redes. Y no les voy a engañar, yo tampoco le veo la gracia, pero me parece bastante hipócrita que critiquemos esto, achacándole cierto exceso de banalidad a los jóvenes. Cualquiera que nos oiga imaginaría que nosotros quedábamos en el ágora para debatir sobre la cuestión pública y sobre los grandes interrogantes filosóficos. Nada más lejos de la realidad. Somos las generaciones del botellón, antes la de la movida, hemos bailado la Macarena o el aserejé, hemos importado, en el ámbito de la música urbana, las batallas de gallos, y nos hemos hecho pelados al cenicero o cardados ochenteros. Sin duda, uno de los síntomas de la vejez es la melancólica sobrevaloración del pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor, que decía Jorge Manrique, pero no olvidemos que, según el poeta, esta sensación derivaba precisamente de la añoranza del placer pasado. Cada generación piensa que su modo de vida es el correcto, que los anteriores no eran tan listos y que los posteriores no saben apreciar lo bueno. Ombliguismo generacional. Si cada uno recordamos lo que hemos hecho con esa edad, igual esbozamos una canalla sonrisa y dejamos, como diría El Fary, a los chavales que caminen como ellos camelen..