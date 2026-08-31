Han engañado a Julián Álvarez

El caso de Julián Álvarez ha sido, sin dudas, el gran culebrón del verano. No pensé que a estas alturas aún estaríamos hablando de un tema que comenzó en junio. Si algo parece estar claro en este enrevesado tema de Julián Álvarez es que alguien no está siendo sincero y está faltando a la verdad.

A Julián Álvarez le han engañado y le han metido en un atolladero del que es muy difícil salir. Si no, no se entiende casi nada de lo que está pasando. No es normal que el delantero argentino adopte la situación de fuerza que ha adoptado durante todo el verano si no fuera porque desde el Atlético de Madrid le prometieron algunas cosas que no están cumpliendo.

La Araña se ha enfrentado abiertamente a su afición con sus manifestaciones y por el hecho de expresar públicamente su sueño de jugar en el Barcelona porque es evidente que no se está cumpliendo en el club madrileño. Un jugador con contrato todavía en vigor recibe hace tiempo el compromiso y la palabra del Atlético de dejarle salir si presenta una oferta sólida.

La oferta del Barcelona y la reacción del Atlético

El Barcelona presenta esa oferta, que no solo es rechazada sino que, en una actitud infantil y sorprendente, provoca la mofa y la burla pública del community manager del Atlético de Madrid. Pocas veces hemos visto bajar a ese nivel de falta de respeto entre clubes.

Y luego el Atleti se siente ofendido porque el FC Barcelona intente fichar a su jugador, como si fuera la primera vez que ocurre en la historia del fútbol. Como si el mismo Atleti no hubiera hablado con el argentino mismamente cuando jugaba en el Manchester City a través del mismísimo Simeone. Como si el Barcelona no hubiera presentado una oferta al propio club, como está publicado.

Los casos de Villa, Luis Suárez, Lenglet...

Entonces ¿dónde está esa gravísima falta de respeto que provoca las desproporcionadas acusaciones de Gil Marín en Mónaco? ¿Por qué ahora se niega en redondo a negociar el Atlético cuando el Barcelona ha sido tan y tan generoso con los casos de Villa, Luis Suárez, Lenglet o el mismísimo Griezmann, que fue todo un negocio para los rojiblancos?

El de Gil Marín fue un ataque desaforado y fuera de lugar, haciéndose el honorable en un mundo del fútbol donde muchos faltan a la verdad. A lo mejor, cuando en su día hable Julián Álvarez, a algunos se les puede caer la cara de la vergüenza o se pueden desenmascarar muchas mentiras.

La gran realidad es que Julián Álvarez quería salir del Atlético mucho antes de que se pusieran en contacto el Barcelona y el jugador, pues ya se evidenció su malestar a lo largo de toda la temporada pasada.

A Julián Álvarez le han mentido y le han metido en una espiral de la que le va a ser muy difícil salir, a él y a su club, y si finalmente se tuviera que quedar, que aún está por ver, la situación sería difícilmente reconducible.

Su imagen desoladora abandonando el terreno de juego tras el partido ante el Villarreal, en solitario mientras le lanzan con desprecio una camiseta rojiblanca al mismo tiempo que sus compañeros celebran con la grada la victoria contra el «submarino amarillo», es una de las imágenes más duras que se recuerdan en el mundo del fútbol en los últimos tiempos.

Es verdad que los contratos están para cumplirlos y que el delantero argentino tiene contrato en vigor con su club colchonero, pero también lo es que nadie debería ser retenido contra su voluntad.

La oferta del Barcelona de 100 millones está en precio de mercado. El Mundial de Julián Álvarez y su última temporada tampoco han revalorizado al jugador internacional con la albiceleste. Incluso para muchos es alta. Ojalá al final salga a la luz toda la verdad porque es evidente que en esta historia alguien nos ha mentido.