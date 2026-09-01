El amigo marroquí

En general, las fronteras cercanas siempre acaban por producir conflictos de intereses. Tanto más cuando tal cuestión fronteriza nace de un territorio ocupado pero inscrito geográficamente en el territorio natural. En el caso de las colonias, ahora en decadencia, pero sustituidas por presiones sociales, económicas y no menos políticas.

El caso de Ceuta y Melilla es una prueba evidente, a la vez que dolorosa, de esta afirmación, que enfrenta las buenas relaciones entre España y Marruecos. De momento, parecía que todo permanecía en calma, y en unas horas se ha demostrado que Ceuta y Melilla constituyen una auténtica patata caliente para nuestros intereses en territorio marroquí. Argüir desde razones históricas, a estas alturas, es una reflexión carente de significado. El propio territorio es nada menos que el propio territorio. Detalle que, en este desgraciado asunto, pasamos por alto… pero que Marruecos no hace lo mismo. Y estos últimos días, nos ha demostrado el mar profundo de la situación. La oleada de invasores marroquíes, sin apenas dificultades, convierte la teoría en una realidad hiriente y, por supuesto, cada vez más angustiosa, sobre todo para quienes habitan las dos ciudades por el momento españolas… en territorio ajeno.

Nuestro Gobierno ha declarado, tras la funesta invasión, que no vale definir de otra manera más suave, ha declarado que todo seguirá igual de parte española, lo que no deja de resultar una tautología, pero que permite apaciguar el encontronazo. Sin embargo, Marruecos ha comprobado de forma fehaciente la posibilidad de invadir territorio español, jurídicamente hablando, sin que España haya interpuesto, cuando era necesario, objeción alguna. Y ahí están centenares de marroquíes paseándose por Ceuta como por su casa… que para muchos realmente lo es. Entre ellos, el monarca marroquí, uno de los más sinuosos gobernantes del Sur europeo. Pues bien, Sánchez, aunque esté desaparecido, ha insistido en que todo sigue igual, que significa que quedamos a la espera de la siguiente invasión. Hassan y su corte estarán muertos de risa ante tanta ingenuidad española: no queriendo provocar mayores problemas, nos bajamos los pantalones. Una delicia.

En estas estamos, cuando quedamos a la espera de que la corona marroquí decida llevar esta cuestión a la ONU, donde Estados Unidos apoyará a los alauitas, fundamentales para su presencia militar y política en el Estrecho. Y nosotros, en un conflicto así, tendríamos que callarnos… a no ser que pongamos las bases yanquis sobre el tapete. Que tampoco es de sentido común. En una palabra, seguramente la historia juega a favor de la españolidad de Ceuta y Melilla, pero todos los otros datos, sobre todo el territorial, juegan en contra nuestra. Y está claro que España no defendería Ceuta y Melilla por medios coercitivos y violentos, en el momento en que Marruecos decida presionar esas dos ciudades en liza. Y este detalle deben de conocerlo perfectamente sus habitantes. Las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran.

Por otra parte, Marruecos juega con sus cartas con una estrategia casi cínica pero de gran resonancia internacional. Precisamente cuando España atraviesa momentos de precariedad internacional por obra y gracia de los desplantes políticos e ideológicos de nuestro presidente. En una votación internacional, en la ONU, mucho me temo que Marruecos conseguiría quedarse con Ceuta y Melilla, lo que colocaría a España en un brete de muy difícil solución. Situación que llegará a producirse, sobre todo si USA la apoya. Entonces, de nada servirá la proverbial amistad hispano-marroquí, toda vez que los tiernos besos entre los monarcas se han acabado para siempre. Pienso que nuestro rey Felipe es para el rocoso y cínico Hassan pan comido, además de nuestra dependencia para cualquier respuesta de la voluntad gubernamental, es decir, del escondido Pedro Sánchez. Un panorama en absoluto optimista.

De permanecer estáticos en la política actual, como ha decidido el Gobierno español, está claro que Marruecos pronto volverá a mover ficha. Y en algún momento, la invasión de Ceuta y Melilla no será meramente un dato extraño y controlable, porque se tratará de un movimiento de masas completo e imposible de contener… salvo que entremos en un conflicto agresivo. Lo que tendría gravísimas consecuencias para nuestra estabilidad. Tal vez, convendría establecer conversaciones sobre todas estas cuestiones con Marruecos, para explicar unos y otros hasta qué punto están decididos a mover pieza, y en este caso, cómo actuaría España teniendo que afrontar un conflicto fuera de sus fronteras evidentes. Es lo necesario. Aunque, seguramente, tales conversaciones ya están teniendo lugar en el secreto mayestático de la diplomacia. Todo será mejor que llegar a un conflicto que pondría en un brete al Gobierno de España. Me pregunto si Albares es el hombre para este momento. ¿Qué piensan ustedes?