Ceuta: la emoción que me exige la razón

«La emoción nos mueve y luego usamos la razón para justificar dicho movimiento». Lo he repetido durante años en talleres de comunicación política y análisis de crisis. Hoy escribo sobre algo que me desgarra por dentro e intentaré ser lo más racional posible, sabiendo que es difícil: lo que ocurre en Ceuta no me es ajeno, es mi tierra, mi familia, mi madre.

Llevo veinte años trabajando crisis y conflictos en distintos países. Nunca pensé que viviría algo así en mi propia ciudad, y me ha tocado seguirlo desde miles de kilómetros, al otro lado del Atlántico.

Los días 30 y 31 de julio, las televisiones de medio mundo recogían con estupor el acceso abrupto, sin control ni retención, a Ceuta. Todos recordábamos lo ocurrido en 2021, sin creer que se repitiera, esta vez con mayor facilidad: es la presión que ejerce el Reino de Marruecos sobre España, una guerra híbrida donde se usa la necesidad humana de los propios migrantes para chantajear a otro país. Duele ver esas primeras imágenes: cientos de personas en el mar, las fuerzas de seguridad intentando que no fallecieran, las primeras cifras de muertos llegando casi de inmediato.

Durante los dos días siguientes, sin freno ni filtro, en torno a 80.000 personas deambularon por una ciudad de apenas 85.000 habitantes censados, que de la noche a la mañana vio duplicarse su población.

Con la llegada de las autoridades nacionales sentí una expectativa real de que las cosas mejorarían rápido. Se desvaneció pronto: no entendí cómo se podía mostrar tan poca empatía, marchándose casi de inmediato de vacaciones o recomendando canciones y libros en plena crisis humanitaria. Peor aún, el Ministerio del Interior incurrió en lo que en comunicación política llamamos disonancia narrativa: construir un relato alejado de la realidad que vivían los ceutíes. Hablar de «normalidad» cuando los caballas no podían salir a la calle, ni comprar, con racionamiento de comida y con miedo, no solo era falso, era además muy fácil de desmontar. Y esa disonancia no solo alimenta el enfado y el hartazgo, genera el caldo de cultivo perfecto para que una población se sienta abandonada y llegue a pensar que debe tomarse la justicia por su mano, algo que, evidentemente, no puede permitirse bajo ningún concepto.

Es lo primero que enseño en cualquier taller de gestión de crisis: nunca se debe comunicar sin datos reales, ni negar la gravedad de una crisis, porque lo único que se consigue así es agravarla. El Gobierno pasó, rápidamente, de gestionar una crisis a gestionar el daño político, poniendo el foco en el rédito y no en las víctimas.

No puedo quedarme impasible viendo cómo se cataloga a mi ciudad y a mis paisanos de ignorantes o ultras. Pretender situar lo que pasa en las calles de Ceuta únicamente como «un problema causado por la extrema derecha» es negar la realidad por encima del sentido común. Y a la vez, todavía me duele en el alma ver cómo se prende fuego a las pocas pertenencias de los migrantes, que como los propios ceutíes son víctimas del chantaje al que Marruecos somete a España, o cómo se ataca a Cruz Roja, entidad que ayuda a tantísima gente en Ceuta y en el resto del mundo. Ni ataques a periodistas, sean del signo que sean, ni ataque alguno, seas migrante o español. La solución pasa por atender a todas las víctimas: tanto ceutíes como migrantes usados fruto de su desesperación o de su anhelo de un futuro mejor.

Ser de izquierdas o de derechas no debería ser un muro ideológico que impida ver la realidad, y estos días hay mucho fanatismo cruzado: quienes justifican una actuación lenta y deficiente del Gobierno, y quienes, desde lejos, catalogan a toda una ciudad de ultra. Pedir soluciones ante semanas de actuación poco contundente no es ser facha, es pedir empatía y respuestas ante una crisis humanitaria que viven ambos lados de la moneda, y es pedir para una ciudad autónoma española el mismo trato equitativo que corresponde a cualquier otro territorio.

Como consultor que ha formado a equipos de gobierno en gestión de crisis, no puedo terminar sin recordar lo que la disciplina exige y aquí no se hizo: atender a las víctimas debe preceder a cualquier comunicado, la empatía institucional debe estar sobre la mesa antes de pedir comprensión, y la unidad nacional debe primar sobre la polarización partidista, porque una crisis humanitaria no es campo de batalla electoral, es un territorio donde el Estado debe demostrar solidez. Lo contrario (disonancia narrativa, descalificación de la población afectada, ausencia de presencia física) no es mala política, es mala gestión de crisis.

De cara a los próximos días, el 2 de septiembre está convocada una manifestación bajo el lema ‘Ceuta no está sola’, respaldada incluso por sindicatos de bomberos de toda España. Sé que una manifestación no soluciona nada por sí sola, pero sí puede darnos algo que llevamos un mes entero necesitando: que los ceutíes, por fin, nos sintamos respaldados por todas y todos los españoles, sin excepción. Entiendo que el cálculo político lleve a algunos a asociar esa marcha con el PP y a quedarse al margen por ello. Pero para los ceutíes eso es lo de menos: es una marcha de todos, no de un partido. Y por eso no entiendo, y me duele, el boicot del PSOE a una tierra que se siente tan española, o más, que cualquiera otra.

La verdad y la unidad de un pueblo son, para los ceutíes, como el aleo de Meneses: «con este palo me basto para defender a Ceuta de todos sus enemigos». Pero ningún pueblo debería tener que defenderse solo. La gestión de crisis no es un acto de fe, es una disciplina. Y en Ceuta, estas semanas, ha fallado.