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Opinión | Tribuna

Javier Sádaba Garay

Javier Sádaba Garay

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Neocatolicismo

Un estudioso de la teología señala la confusión ideológica de la izquierda al recurrir a fuentes católicas para apoyar posturas laicistas

He leído a una dirigente de la izquierda oficial española citando el evangelio de Mateo para apoyar a los inmigrantes que se han instalado en Ceuta. Digamos de entrada que Mateo, que quiere decir «don de Dios» en hebreo, es profundamente judío en su exposición evangélica. Y se dice que fue, en su vida civil, recaudador de impuestos.

A mí me genera curiosidad que desde un partido de izquierdas se recurra, como apoyo argumentativo, a una de las fuentes más importantes de toda la estructura católica. Como estudioso que he sido de la teología, el uso de lo que los católicos consideran revelación divina y otros puro mito, me llama la atención. Me parece muy bien que que se conozcan las bases de nuestra civilización, siempre que no se haga al tuntún o de manera oportunista. Me llama la atención lo que podríamos llamar neo-religión. Y más aún, que cierta izquierda se haya apuntado a ello. El islamismo campa a sus anchas. Los evangelistas aumentan sin descanso. Y el catolicismo renace especialmente entre los jóvenes. Cada uno que haga de su capa un sayo. Pero un espíritu laicista dese que las cosas se coloquen en su sitio y que la izquierda beba de sí misma. Confundir todo parece uno de los signos de nuestro tiempo. Y necesitamos claridad. Mateo con Mateo y el laicismo con el laicismo. Y la izquierda a la izquierda.

Un apunte más. Romper el cobijo y los enseres de los emigrantes no es de recibo. Y no lo es ni desde el cielo ni desde la tierra. Por mucho que lo pasen mal, y es comprensible su indignación, las personas que viven y quieren vivir en Ceuta.

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