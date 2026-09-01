Opinión | En corto
No es tiempo de campaña sobre Ceuta
Me censuraba ayer algún atento lector -todos lo son, por prestar atención, a veces sin mérito del texto- que reprochara a Feijóo el anuncio de una especie de frente judicial sobre Ceuta. Pero debo aclarar que el reproche no iba dirigido a la apertura de actuaciones judiciales, obligadas a la vista de la mortandad producida, sino al afán de cabalgar ese caballo dentro de un paquete de apertura del último curso político que incluye también unas movilizaciones a nivel local que sí o sí acabarán en ataques al Gobierno y a Marruecos. En mi opinión tiempo habrá para exigir responsabilidades, dentro y fuera, pero la prioridad es la normalización de Ceuta, que pasa por la expulsión de los invasores y por mostrar un frente común que aleje de la mente de sus mentores la tentación de insistir, con un caballo de Troya dentro. Meter ahora a Ceuta en campaña es, simplemente, debilitar al Estado.
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