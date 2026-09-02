El espionaje marroquí tras Ceuta

Desde 2021 hay sospechas, más que fundadas, de que los servicios de inteligencia marroquís infectaron con el sistema Pegasus los teléfonos móviles de varios ministros españoles (Interior, Defensa, Exterior, al menos) y el del presidente del gobierno. La red tecnológica de spyware no se limita a Pegasus. Se extiende a una red que posibilita a los espías marroquís introducir malware en equipos, distribuir terminales infectados y vigilancia en cibercafés. Antes de adquirir Pegasus a Israel, funcionaron con Cellebrite, Amesys, Vupen y HackingTeam. Pegasus fue un avance en su plan global de espionaje a amigos y enemigos.

De comprobarse la sospecha de que los móviles de altos cargos del Gobierno español han sido copiados, se entiende la meliflua actuación del Ejecutivo español frente a la reciente invasión de ciudadanos marroquís y subsaharianos. Traspasaron ilegalmente la frontera española y del sur de Europa situada en Ceuta. Puede ser que los datos incautados por la inteligencia marroquí comprometan peligrosamente al Gobierno español.

Según el Informe Inteligencia Pegasus Marruecos-Ceuta la evidencia es clara: «El valor del caso no es solo biográfico. Muestra un ‘ciclo de inteligencia’ completo: selección del objetivo, cobertura de su entorno, generación de hipótesis, escalada tecnológica, explotación del dispositivo y posterior uso de información en un contexto de presión judicial y mediática. El consorcio recoge alegaciones de que determinadas capacidades se utilizaron también para construir narrativas de descrédito o presionar a personas cercanas. Esas alegaciones requieren mantener una distinción entre vigilancia documentada y finalidad política inferida».

Las pretensiones de extender sus fronteras para alcanzar la Gran Marruecos tienen como objetivos a Ceuta y Melilla. Cualquier presión sobre esas ciudades les ayuda en su proyecto expansionista. Primero, por el titubeo y contradicción en el seno del Gobierno español, también por la invasión civil que mantiene en jaque a Ceuta y sus ciudadanos. Tras un mes largo, la situación está enquistada: ni devuelven a los invasores ni logran censar a todos. El peligro de enfermedades contagiosas está presente. Los sanitarios han dado la alarma y el miedo a transitar o llevar a los niños al colegio crece. La tensión está al límite y puede ir a peor.

La cooperación en todo orden entre España-Marruecos es indispensable. Esa dictadura teocrática es el dique de contención contra la expansión yihadista extrema. Lo sabe Europa y los gobiernos de EEUU. Por eso es obligado llevarse bien. Pero ante la agresión de esta reciente invasión, con sospechas ciertas de haber sido alentada y organizada por el gobierno de Mohamed VI, el Gobierno español excusa a Marruecos, al afirmar que es un socio fiable, dando esa respuesta débil queda a merced de un país amigo, convertido en enemigo.

Ceuta: frontera caliente. En pocos kilómetros y con 85.000 pobladores se ha convertido en símbolo nacional español de soberanía. En términos de inteligencia y espionaje esa frontera al sur del sur de Europa se ha convertido en estos días en un sensor y un aviso para la política interna de España. Solucionar este drama es urgente, más allá de las diferencias ideológicas entre el gobierno de Sánchez y la oposición de todo color. El sentido humanitario de ayuda a esos invasores no puede reprimir el auxilio a los españoles ceutíes.