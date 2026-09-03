80.000 ‘invasores’

Agosto ha sido Ceuta. Y no vemos cosas relevantes. Marruecos tiene un rey preconstitucional, legitimado por el éxito económico (frente a Argelia) y el nacionalismo. Para su nacionalismo, Ceuta debería ser Marruecos. Está en África, e incluso Inglaterra tuvo que ceder Hong-Kong a China. Otra cosa es que tenga que tragar que, al menos a corto, las cosas son como son. España es España. Y Europa.

Nos conviene tener las mejores relaciones (y a ellos con nosotros) porque nos beneficia a ambos. Además, otra Marcha Verde sería la gran catástrofe. Los necesitamos no solo para blindar el muro de Ceuta y Melilla, también por el terrorismo. Y su relación con América (no solo Trump) e Israel, en el marco de los Acuerdos de Abraham, ha revalorizado su estatus mundial.

En 2021, con la gran avalancha de niños, ya pagamos el apoyo al Frente Polisario. Para los jóvenes marroquíes -y subsaharianos- llegar a España es una aspiración a vivir mejor. Hay que tenerlo en cuenta. Quizás por todo esto Sánchez cambió respecto al Sáhara. Con realismo, pero sin consenso: ni en el PSOE, ni en el Gobierno, ni con el PP. ¿Inevitable? Quizás, pero malo.

Además, somos un país garantista y no podemos devolver inmigrantes -y menos menores- de forma expeditiva. Hay sentencias españolas contra autoridades nuestras. Y una del Supremo de julio -con un magistrado ponente que fue alto cargo de Justicia del PP- concluyó que quienes entran a nado -sin forzar el muro- no pueden ser devueltos. Y esa sentencia -muy difundida por quienes dominan las redes sociales- contribuyó a la entrada de los 80.000. ¿Instigados por quién? ¿Por la «guerra híbrida de algún actor interesado», como apunta Margarita Robles? ¿Por Marruecos? Pero quizás Rabat no quiso contrariar a los instigadores y al eco entre su pueblo -tienen elecciones a final de septiembre- y solo se lavó las manos, pensando que la marea no sería tan fuerte y que sacaría algún rédito. Que luego facilitara el retorno del 90% de los invasores y parara la amenaza del 15 de agosto apunta en esa dirección.

Y el Gobierno hace bien en no querer subir la tensión con Mohamed VI porque, si el conflicto se agrava, ni España -ni Ceuta y Melilla- ganarán nada. Que de los 80.000 que entraron, 70.000 hicieran marcha atrás es lo menos malo del desastre.

Pero desastre, haylo. Se han quedado unos miles de invasores (muchos, menores) que hacen que la ciudad sufra una gran crisis humanitaria, que ha sublevado al presidente ceutí. ¿Por qué el Gobierno ha tardado un mes en decretar el «mando único»? Inexplicable, salvo que el presidente -que admitió que era «un ataque a la soberanía nacional»- quedara sonado por la crisis política del pasado curso y creyera que, solucionados los 70.000, los otros 10.000 contaban menos. Craso error, porque los ceutíes se sienten violados y todo está haciéndose explosivo. Una Ceuta en caos es fatal para España. Y Sánchez ya está recibiendo la bofetada.

El presidente Vivas -y el PP- han criticado, con mucha razón, el retraso. Pero Ceuta puede ser una gran crisis de Estado y la posición de España ante Marruecos y la UE perderá fuerza si los dos grandes partidos que -guste o no- han votado los españoles, se desangran mutuamente. Invocar al Rey, que solo una vez, y con Zapatero, fue a Ceuta, es un error. Sacar pecho ante Marruecos -donde el nacionalismo es el pegamento social- es una mala reacción. Y, diga lo que diga Aznar, en Ceuta hay personas a proteger. No es Perejil.

¿El choque entre Robles y Marlaska? La jefa de los servicios secretos tiene que defender al CNI. Algo debió hacer y ponerlo en la picota debilitaría al Estado. Y parece que nadie -ni incluso Marruecos- previó la intensidad de la marea. Y España -sin Marruecos- tampoco habría podido contenerla sin recurrir a la fuerza bruta, lo que habría empeorado todo.

¿Quién instigó la invasión? Quizás lo más sensato sea que lo sospechemos, no lo proclamemos, y el Gobierno tome buena nota. Lo evidente es que Ceuta -invasión y crisis actual- demuestra, otra vez, que si el presidente y el líder de la oposición se repelen -y quieren liquidar al contrario-, España cuenta menos. Y tampoco resolveremos lo de los menores -vital para Ceuta- si el Gobierno central y las autonomías del PP están en guerra.