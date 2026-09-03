Nos cuesta vernos de peón en tablero

Una tardía herencia de nuestro pasado imperial es que nos cueste tanto vernos como una pieza menor en el tablero, expuesta a los movimientos de quienes dominan el juego. El factor exterior siempre ha trazado las grandes líneas de nuestra política, pero nos negamos a asumirlo. La gestión de la crisis de Ceuta por el Gobierno ha sido muy deficiente y en algunos aspectos en extremo lamentable, pero, como desde el primer día se ha venido diciendo en este billete, es probable que la invasión haya sido una operación a gran escala impulsada por los servicios de Estados con capacidades tecnológicas para inducir un salto exponencial en las redes, aunque existan complicidades por omisión desde Marruecos. Caramba, estamos implicados en una guerra, Europa sufre una tenaza entre dos bloques y encima España se había atrevido a mover ficha. Mirar para otro lado no borrará ese factor principal.