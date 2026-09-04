Cuentecillo para el verano que se va

Volví a pasar esta mañana por La Piccola. Septiembre ha llegado a Málaga con ese aire de final de las vacaciones, despejando las terrazas de ese bullicio luminoso de gente en bermudas, sombrillas multicolores tumbadas bajo las mesas antes de ser clavadas en la playa, cestas con olor a Nivea y algún balón rodando entre las sillas a pataditas de unos niños pequeños que no paran quietos. Ahora la terraza pertenece a otra fauna cotidiana: trabajadores del súper con prisa que miran el reloj del móvil, profesores de la Ave María que apuran el desayuno mientras preparan el inicio del curso y empleados de la mutua cercana hablando de sus cosas. Todos con caras de nostalgia.

Me senté a pedir mi nube doble y, al mirar la mesa de al lado, no pude evitar recordar aquello que presencié allí mismo al principio del verano.

Esa mañana, mientras me tomaba el cafe a la espera de unos cofrades que venían para hablar de un diseño, me acomodé tras las gafas de sol. Me habían escrito por WhatsApp que llegarían en 15 minutos. Tenía todavía ese margen perfecto para seguir mirando el móvil, pero las dos señoras mayores de la mesa de al lado hablaban tan altísimo que imposible no ser atraído por ellas. En cuanto levanté la mirada, la escena me capturó por completo.

Eran hermanas y se despedían aún sentadas entre quejas del médico y abanicazos en el pecho. Una de ellas vivía en Sevilla y había venido a pasar unos días a Málaga; no se veían desde el entierro de la hermana mayor, allá por el mes de enero del 24. Se lo echaron en cara conocedoras que a sus edades los meses van pesando demasiado y las ausencias se pueden volver definitivas. La conversación entre ellas, y eso que ya se iban, era un torrente ininterrumpido: hablaban del cementerio, de lo cara que salía una lápida tallada, de los achaques y de sus médicos más odiados y de sus enfermeros favoritos, del piso que durante el año alquilaban a unos estudiantes pero que en verano dejaban libre para que la sevillana pudiera venir unas semanas, de la prosperidad de los hijos de las dos, todos licenciados, por supuesto, y de ese yerno inoportuno que estaba empecinado en que ese piso debía venderse para repartir la herencia en vida.

-¡Va listo!

Con ellas estaban sus nietos, dos muchachos de unos veinte años que no se veían desde la primera comunión. Primos, pero casi desconocidos.

El malagueño era rubio, fuerte, de una belleza insolente y narcisista. Gesticulaba con dientes perfectos y un rostro achicharrado ya por el sol, con esa gracia chulesca de quien cree que el tiempo es una palabra inventada por los viejos. El de Sevilla era más delgado, blanquito, tímido, con unas gafas que le daban un aire amable, entrañable, de no haber roto un plato. Mientras las abuelas seguían dale que dale, la tensión no dejaba de crecer entre ellos. Un matrimonio también mayor, de los habituales, aparcaron sus atronadores móviles sobre la mesa para señalarles y hacerse un mohín malicioso entre ellos. El muchacho rubio, pasando, se comía directamente con los ojos a su primo, con un descaro luminoso, mientras que el de Sevilla mantenía la mirada sin bajar la intensidad pero con la cara totalmente roja quizás por el corte, con ese pensamiento delator que se le adivinaba en los ojos:

-Uy, este me ha “calao”.

El sevillano estuvo todo el tiempo balanceando distraídamente las llaves entre los dedos. En un momento de esa conversación, el llavero se le escurrió de la mano y rodó hasta quedar justo debajo de mi silla. Me agaché a recogerlo. Era el rostro inconfundible de la Virgen de San Gil labrado en metal. Al devolvérselo, me dio las gracias muy bajito, con ese acento hispalense tan característico. Cuando por fin se levantaron para despedirse, el rubio se giró, le guiñó un ojo y le hizo la mímica en el aire de un “después te llamo”. El de Sevilla respondió levantando el pulgar y sonriendo mientras apretaba de nuevo a su Virgen ya en el bolsillo.

Ha pasado el verano. El mar, tan caliente, se habrá llenado de medusas seguramente, y los cuerpos ya no brillarán en masa bajo el sol con esa rotunda impudicia de los veinte años. Hoy, desde esta terraza habitada por agendas y conversaciones de oficina, me pregunto qué habrá sido de aquella llamada pendiente.

Pensaba mientras movía la cucharilla dentro del vaso en cómo ha cambiado todo. Hace no tantos años, una escena así a plena luz del día, en una terraza abierta al público, habría sido sencillamente imposible. Nadie se habría atrevido a mirar como miró el rubio, ni a sostener la mirada como la sostuvo el de Sevilla. Es una conquista de nuestro tiempo haber ganado el derecho a descubrir la belleza de un chispazo cotidiano sin esconderse de la luz que todo lo ilumina de autenticidad.

Sin embargo, a pesar de toda esta libertad conquistada, hay algo en el corazón humano que permanece inalterable. Por más que el mundo avance, el rubor, el vértigo a dar el primer paso, el temor al rechazo y el miedo a la decepción siguen estando intactos. Eso no lo cambian las épocas.

En esta sociedad actual, donde todo es tan vertiginoso como fugaz, cuesta adivinar la trayectoria de un chispazo así. Mientras espero, pienso que uno de ellos tal vez quiso avanzar con el impulso ciego de la juventud mientras que el otro, asustado por el abismo de la culpa o por el peso de la familia, echó el freno a tiempo. Quizá la complicidad se redujo a la electricidad de un solo segundo, como un relámpago, a una tarde de playa tensa donde las miradas habían dicho demasiado pero las manos no se atrevieron a nada.

O tal vez no hubo freno que valiera. Puede que el deseo fuera más fuerte que la prudencia y que, en la intimidad de un anochecer de playa casi vacía, la tensión explotara en algo mucho más íntimo y bello. A lo mejor esto que empezó como un juego estival o un mero impulso y que, contra todo pronóstico, fue echando sus raíces hasta convertirse en un vínculo profundo y duradero; de esos que obligan a buscar cualquier excusa —un tren a Sevilla, un fin de semana en el Parque Mediterráneo— para volver a encontrarse.

Creo que no lo sabré nunca. Los personajes de las terrazas en verano a veces desaparecen para siempre en cuanto pedimos la cuenta.

Hoy, mientras apuraba el café y miraba la silla de enfrente —donde descansaba el tubo con el diseño ya avanzado esperando a los de la cofradía—, pensaba que da igual quién frenó y quién avanzó, si hubo amor, si fue un encuentro furtivo o si el pudor, o quizás la vergüenza, terminó ganando la batalla. Lo verdaderamente hermoso ocurrió allí, a la vista de todos, en aquella brecha luminosa de la mañana.

El verano se apaga, sí. Pero la vida sigue consistiendo exactamente en eso: en el misterio de lo que pudo haber sido y en la certeza de que la Esperanza siempre encuentra una manera silente pero brillante de volver a sentarse a la mesa.