Desdentados

«No esperes más a nadie./Nadie te aguarda ni te busca./Fuiste el aborto de un sueño./La semilla podrida de un sueño, que nunca germinó». Con esta estrofa demoledora que castiga incluso al oído menos sensible describía el poeta León Felipe el mapa y el itinerario de la condición humana. Palabras que sabía modelar con todos sus filos y su llanto existencial el escultor, restaurador, pintor y poeta Quico Buendía madrileño, afincado en Sevilla, cuando los focos se centraban en su bello rostro adolescente y aquellas expresivas manos que imploraban comprensión y consuelo, asumiendo las máscaras del actor. Palabras con las que se hilaba la primera obra de creación colectiva del ‘Laboratorio Experimental de Teatro Grumo de Peyote’ que se mostró en un escenario y que ambos transitábamos a finales de los setenta. ¿Somos realmente semillas podridas de sueños abortados? Dan ganas de este club tan descarnado y cruel. Pero no se asusten. Hoy me propongo traerles una buena nueva, como la de los pastorcillos del belén y las del caganer. No obstante, cabe la posibilidad de que provoque la ira de muchos dentistas, sin pretenderlo, así como la indignación de un puñado de seguidores de la interpretación de la explicación científica, antes de que filósofos como Kuhn, Lakatos, Hanson, Toulmin o Feyerabend salieran a su escenario conceptual a principios de los sesenta. He aquí la buena nueva. Resulta que es bueno que se nos caigan los dientes, aunque no literalmente, sino en esos sueños que germinan y son una vía regia de acceso a lo inconsciente. Además, ya saben que esta naturaleza desdentada haría las delicias de muchos niños y niñas que quieren «hacerse mayores» por vía de urgencia y del no menos interesado Ratoncito Pérez. Perdidos los dientes, perdida la rabia y todos sus embarrados afluentes.

En la interpretación psicoanalítica tradicional se habla de dientes sin necesidad de colutorio ni de cepillos interdentales, ya desde comienzos del siglo XX y en el regazo de Freud. Un buen día, sin la alarma y la inquietud por bandera, soñamos que perdemos todos los dientes. ¡Qué horror, y yo con estos pelos! Hay que recurrir, sin más demora, a su reemplazo por los implantes, antes de que alguien pueda vernos y piense que nos dedicamos a abrir botellas con la boca. Mas el psicoanalista nos consuela: lo que hemos perdido realmente es la agresividad, la cólera y hasta la tentación de la venganza. ¡Menos mal, qué buena noticia, vive Dios! Los sueños nos sugieren soluciones y pueden llegar a agradarnos, gracias a la correcta interpretación de Don Segismundo. Yo sentí esta poderosa sensación liberadora no hace muchos días con esta predicción psicológica que me vaticina esperanza. Con el cáncer declarado desde febrero de 2025, me había acostumbrado, meses atrás, a alimentar el filo de mis dientes, mi rabia, mis ganas de enarbolar la bandera de la injusticia a que nos ha hecho acreedores a unos cuantos un macabro sorteo, agrandando las dimensiones de mi melancolía. El general romano Tito Andrónico era mi héroe.

Aunque creía que mi hybris alcanzaba su apogeo e incluso colaboraba en la manifestación de mi creatividad de la mano de Shakespeare, lo cierto es que esta fuerza ignota se había vuelto en contra de mí y de mis cuidadores más cercanos, engañándome con el imperio de un presunto estado de lucidez mental. No obstante, dicho estado había quedado ligado a los secretos del corazón. Y mi condición reducida a la de un desdentado profesional. Afortunadamente, hace poco que la mayor parte que me sucede me resbala notablemente y me suele dejar vivir. Ya no tengo la tentación frecuente de dar zarpazos, ni de elevar mis quejas al firmamento mi profundo desagrado, ni de arremeter a dentelladas contra tontos, locos o malvados, en nombre del kantiano ‘sapere aude’. ¡Qué descanso! Los sueños han dejado de ser semillas podridas incapaces de germinar en los sueños, para convertirse en oportunidades, como en las rebajas. Oportunidades para la celebración de la vida y hasta la comprensión de la muerte desde los latidos del corazón. Aspectos estos que reciben un tratamiento enciclopédico admirable en el libro del filósofo malagueño Alejandro G. I. Peña ‘El Arte de vivir la muerte’ (Almuzara, 2024).

Una vez despojado sensiblemente de lo harapos del resentimiento, ya estoy en condiciones de volver a nacer, comenzar a gatear. Podré reproducir las fases de la marcha, empezar a balbucear sonidos inarticulados y sorprenderme después con la magia de la lógica de los lenguajes naturales como el castellano. Soy un bebé crecido y algo despeluchado. Sediento de amor, conocimiento y compasión por los que sufren. Y amenazo también con desperdigar mis excrementos con el lavaparabrisas de mi singular mecanismo de hipopótamo humano a los ojos de un Luis XIV redivivo.

Y es aquí donde irrumpe una de mis últimas conversaciones con una enfermera del Hospital de Día, en plena analítica previa a la quimioterapia: ¿Conviene distinguir entre los conceptos de ‘explicación científica’ y la ‘comprensión’? Porque somos muchos los enfermos hastiados de los diagnósticos médicos que reclamamos comprensión, individual y social. No se equivoca a este respecto el filósofo catalán y universal José Ferrater Mora (Diccionario de Filosofìa, vol 1., 1979). Fue Ferrater «la inteligencia artificial-natural» de mi generación, como lo han podido ser en Andalucía los ubetenses José Luis Villacañas y José Biedma, el jerezano Antonio de Lara o, más recientemente, el cartameño Sebastián Gámez o el jiennense de adopción Fran J. Fernández, custodios de nuestra memoria colectiva. Ferrater apostilla que sigue siendo difícil distinguir entre vivencias y hechos, sentidos y causas, entre entender (o explicar científicamente) un estado de cosas y llegar a una comprensión profunda de un texto o de una situación histórica y, como aspiraban Dilthey, Spranger, Misch o Wach (en el marco de la interpretación y la hermenéutica, o el longevo filósofo alemán Han-Georg Gadamer). Heidegger jugaba en otra liga más elevada, puesto que para este último «la comprensión es uno de los existenciarios del Dasein, Dasein cuya existencia consiste en encontrarse ‘comprendiendo».

Acabo de ser consciente de que ya no me bastan las explicaciones rigurosas fundadas en la solidez de la lógica neopositivista del siglo pasado y que reclamo «comprensión» con la tenacidad de los lloros de un niño que quiere saber qué pasa y pasará con su vida, cada vez más envuelta en la incertidumbre y la ausencia de músculos sustentantes, en un mar que se abre entre el cáncer y la quimioterapia. ¡Quiero que me comprendan, cataplines y, a ser posible, que me regalen un abrazo sincero! Sin querer, mis huesos han hecho fortuna intelectual en las lindes de los presupuestos metodológicos del sociólogo alemán Max Weber, anclados en el siglo XIX. Éste, a su vez, bebe en las aguas de la distinción entre explicación y comprensión de Dilthey. Para este último, la explicación compete a las ciencias de la naturaleza; la comprensión a las ‘ciencias del espíritu’, esto es, a las ciencias sociales o humanas. Max Webwe no duda de introducir en la ciencia aspectos cualitativos como las ‘categorías del espíritu’. Ferrater hace una pequeña exploración sobre las posibilidades relacionales de los conceptos. En principio, y como recordaba un magnífico artículo del frankfurtiano Karl Otto Apel (Teorema, vol XV/ 1-2, UC, Madrid, 1985) cabría pensar en la dicotomía absoluta y explícita de explicación y comprensión. O lo que es lo mismo, la dependencia del tema de la investigación y del modo en que éste –por ejemplo, el cáncer de estómago en un estado avanzado, o los detonantes de la Revolución Francesa- es abordado por el científico con su aspecto multifactorial. Pero Apel opta por una hábil combinación de explicación y comprensión sin caer en los peligros del historicismo o el psicologismo. Se entremezclan en una especie de ritual nupcial de altos vuelos, sin entrar en contradicción. Y ¿cómo se podrá hacer con garantías semejante intervención?

En cualquier caso, podremos elegir entre la preeminencia teórica de la explicación o, en su caso, de la comprensión. Los seguidores de la vetusta ciencia unificada, de la llamada ‘concepción heredada’ de las teorías científicas, partidarios de la explicación científica dogmática, desarrollaron la explicación nomológica-causal (Popper, Hempel, Oppenhemeir y Nagel, entre otros). Sin hacer distinciones sutiles entre explicaciones deterministas y causales, Apel sufre un rapto kantiano: «las auténticas explicaciones causales no son explicaciones del explanandum, sino producciones cognoscitivas a partir de un explanans, que contiene al menos un enunciado nomológico, sino producciones sintéticas que tienen que estar bajo la anticipación categorial de leyes, en el sentido de la necesidad causal lógicamente contingente». ¿Qué nos aporta esta incontinencia verbal para nuestra vulnerabilidad, para vislumbrar los beneficios de la comprensión y la fuerza de besos y abrazos? No se trata de alabar la genial crítica de Hume a la causalidad ni el intento conciliador y algo desesperado de salvarla desde presupuestos kantianos. Mucho menos, pretendo aquí desempolvar la intención bienpensante de mediar en el tema del finés Georg Henrik von Wright, uno de los padres de la lógica deóntica. Podría suceder, fácilmente, que la explicación no sea más que un tipo de comprensión multifactorial y que los problemas teóricos, teóricos son. Con su permiso y el de Calderón, voy a intentar darme un ligero impulso que consiga enderezar el cuádriceps para poder ponerme en pie y desplazarme cómodamente y a buen ritmo hacia el retrete. Días atrás logré enderezar mi osamenta, tras mi quinta caída, en el malagueño Parador del Golf gracias a Enrique Yuste, uno de sus diligentes camareros y uno de los comensales, José Ángel Méndez. Experimento una grata cercanía en sus brazos portadores, en su silencio atento que impulsa mi ascenso, como el ‘ave Fénix’. En sus brazos recojo el brillo del paisaje que nos brinda la dignidad humana que nos aguarda y nos busca.

Tras pronunciar en el retrete, entre ventosidades y los rigores de la diarrea, signos inarticulados que no me permiten propiamente pensar y, otra vez incorporado, intentaré llevar lo mejor posible la vida que le atribuimos al hermano cerdo, como diría San Francisco de Asís, sin saber si el futuro se seguirá acomodando sin piedad a las pautas de este presente tan prosaico.