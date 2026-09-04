Solo metralla

Me pregunto si sabe la bala que es asesina, si el cuchillo se siente homicida, si se reconoce la bomba como portadora de destrucción.

Me lo pregunto viendo a los muchachos, a las niñas, a todas esas personas vulnerables, pobres, dueñas solamente de la miseria y la fatalidad de no tener futuro, que Marruecos empujó al otro lado de la frontera porque para su rey, para su gobierno, para la despreciable oligarquía que manda en su país, no son más que munición.

Me pregunto si saben que no emigraban, que no tenían la más mínima oportunidad de alcanzar lo que les prometían, un lugar donde tener una oportunidad, una forma de salir adelante, de vivir la vida que todo ser humano merece. Me pregunto si sabían que eran la avanzadilla de una estrategia geopolítica, que los engañaron y los usaron como armas, que conforman la parte prescindible de una operación geopolítica, que para su rey, para su gobierno, son nada más que metralla.

Pero por encima de la geopolítica debería estar la gente. Sin embargo, es la gente la que sale perdiendo siempre, la que paga los platos rotos, la que con su sangre y su sufrimiento alimenta y engorda a esos canallas que nunca tienen bastante, esa gente insaciable que ni siquiera se conmueve con los casi ciento cincuenta muertos que hemos podido contabilizar, aunque probablemente sean muchos más. Y también lo está pagando la gente de Ceuta, que ha visto su vida, de la noche a la mañana, transformada en una insensatez, en una peligrosa locura. Ninguna ciudad en el mundo puede asumir que su población se duplique de un día para otro sin llegar al caos. Mientras unos tratan de vivir, otros intentan sobrevivir, y ninguno lo consigue.

Como nos han recordado a menudo los filósofos, no actuar es una elección consciente que genera consecuencias y define una postura tanto como la acción misma. No hacer también es hacer, la inacción cuenta como acción y tiene consecuencias. Elegir no actuar en una situación es la decisión consciente de dejar que las cosas sigan su curso, pero eso no te exime de la responsabilidad de las consecuencias que resulten del vacío que decidiste dejar. Hay una línea común entre los actos de comisión (hacer algo malo) y los de omisión (no hacer el bien). Como afirmaba el filósofo Edmund Burke, para que el mal triunfe solo se necesita que las personas buenas no hagan nada.

Deberíamos recordar también, ahora es necesario, que todo lo que empieza en ira termina en vergüenza. Pero, si llega el momento de la ira, al menos tengamos claro hacia quién dirigirla. La cuestión, al fin y al cabo, es muy sencilla. Odiar la bala no afecta al pistolero.