Parid todas

La tenía en los brazos enganchada a la teta, sentada en la mecedora en la terraza de mi casa. Justo en el medio. La miraba y era tan hermosa, jamás había visto nada igual. Dando mi vida por ella, las lágrimas rodando por mi cara y cayéndole a ella encima, a mi hija, que mamaba ajena a mi dolor. No sabía qué había en mi cabeza aparte de toda la pena junta y el amor aniquilador que ya sentía por ella. Era imposible saber qué hacer con todo eso tan intenso salvo el desconsuelo. Le limpiaba las lágrimas que aterrizaban en sus mofletes con esa dulzura que solo conocen los bebés. Me chupaba el dedo, salado, solo para repetirlo todo otra vez. Mirarla a ella, mi hija, mi primera hija, sabiendo que ella estaría bien y a oscuras en mi propia inmensidad.

No fueron los libros ni los debates ni las discusiones sobre igualdad. Ni siquiera la obviedad de que las mujeres aún tenemos mucho que conquistar, entonces y hoy. Fue el cuerpo, que acababa de parir. La realidad imponiéndose, sí, las hormonas, pero no tanto eso. Más bien la verdad. Ser madre casi a los cuarenta, recién separada, una muerte en la mochila y una familia entera partida en dos. Sí, también las hormonas. Sí, las mujeres en desventaja. Todo junto me mató de pena con mi hija en brazos. Una mujer puede desaparecer socialmente justo en el momento en que más necesita ser vista, después de parir.

Pasé la pena más inmensa durante los primeros cuarenta y cinco o cincuenta días, después se disipó. Lloré todos los días a todas horas. Creí que podría desintegrarme de la de pena. Mi madre me abrazaba, me decía que todo iría bien. Trataba de darme paz, aunque yo apenas podía oírla. Me pregunto qué clase de fortaleza es la suya para atestiguar mi llanto y mi pena, la de su hija, tan vulnerable, tan rota, y con su recién nacida en los brazos. Cómo supo mantenerse erguida a mi lado y traerme el té moruno hirviendo, aunque fuese pleno agosto, por si acaso eso fuese de algún consuelo más. La red de la que hablan, la tribu para criar. Qué bien suena cuando no existe el desafío de tu carne abierta hasta tus entrañas y la criatura clamando su derecho a mamar. La tribu existe, pero no siempre sabe qué hacer con una mujer que sufre. Un día tras otro, llorando sin poder remediarlo, besando los diminutos pies de mi niña, sus manitas, palpando su cráneo que aún no había sellado del todo, oliendo su cuerpecito y combatida por el amor.

El nacimiento de mi hija me convirtió en madre para todo el mundo, pero no me concedió automáticamente una identidad materna completa. Ser madre es un curso intensivo que empieza un día y no termina jamás. Y en ese esfuerzo nadie me acompaña porque, para mí, es solitario. Hay una dimensión de la maternidad que nadie puede vivir por mí. Me empezó a parecer que la sociedad puede considerar perfectamente normal este aislamiento, que yo, recién parida, esté rota, exhausta y desbordada. No supe hacer mejor eso de comunicar mis necesidades. Cómo hacerlo, si las de tu cría son imperativas y mi cerebro está totalmente virado hacia su supervivencia. Lloré todavía más. Que muchas mujeres hayamos sufrido durante el posparto no significa que tenga que asumir que sufrir es el precio inevitable de ser madre. Si el cuerpo tarda en recuperarse, que no sea para que me olvide de él. Que el cansancio sea esperable no significa que la privación extrema de sueño no importe. Las hormonas influyen, pero no son la única respuesta. Ni tampoco la tristeza tiene siempre el mismo peso ni debiera meterse en el mismo saco. No sé la verdad de lo que me ocurrió, sé que toda la pena que ya tenía dentro se elevó y casi acaba conmigo. Jamás estuve loca, pero la experiencia emocional femenina suele resultar ser un problema en mi sociedad.

Parid todas, que no hay nada más reivindicativo. No por biología, sino por metáfora de libertad. Que, si no es por la madre que nos acaricia mientras dormimos, no existiríamos más . Parid todas, aunque no tengáis los hijos. Parid porque es un verbo. Parid la idea, la decisión. La nueva versión, la ruptura. Esa forma distinta de vivir. Cualquier persona puede crear, pero yo conozco literalmente lo que significa que algo salga de mi cuerpo y transforme para siempre mi existencia. Que el reclamo no es la llamada de la maternidad, sino la fuerza de la creación. La supervivencia del yo. Ni todas las ideologías ni cualquier doctrina se acercan a la revelación. Y es que ninguna teoría política me hizo tan feminista como el posparto.