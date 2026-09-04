Opinión | En corto
La prioridad absoluta
En política, y en la vida, hay que saber separar lo necesario de lo prioritario. En la crisis de Ceuta es necesario esclarecer quiénes programaron y precipitaron la invasión -un ataque, como se dice, a la integridad territorial de España- y si posibles negligencias facilitaron que se consumara, exigiendo con rigor las responsabilidades consiguientes. Pero lo prioritario es la expulsión -con las excepciones que procedan- de la enorme masa de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, una operación de alto riesgo y no poca complejidad bajo el vigente marco legal español y europeo, que exigirá un aparato de gestión policial, administrativa y judicial muy reforzado, bien organizado y con banquillo para relevos, pues su tarea se prolongará semanas o incluso meses. Para su éxito es imprescindible -en términos de información y de ejecución- la colaboración de Marruecos. Y no digo más.
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