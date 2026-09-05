Opinión | Málaga de un vistazo
Anglicismos y aura
Hacer el ridículo para pasar un buen rato es una actividad social ancestral, pero la vemos decadente porque no nació de nosotros
En el mundo gamer, «farmear» es repetir una acción para obtener algo o subir de nivel. Y el aura se asocia al magnetismo de la persona. En resumen, ‘farmear aura’ = acumular carisma. Aunque también es un silencio a gritos. Una forma de decir sin decir, construir identidad y relacionarse. Ciertos jóvenes han dado con un modo peculiar de hacer lo que hicimos todos de adolescentes: llamar la atención, hacer el ganso, competir y, lo más importante, socializar y algunos soltar las pantallas que les hemos inculcado.
Hacer el ridículo para pasar un buen rato es una actividad social ancestral, pero la vemos decadente porque no nació de nosotros. Y como no lo entendemos, lo tildamos de absurdo. Pero si nos esforzamos (y no poco) en analizarlo, vemos que no es para tanto. Como si cada generación anterior hubiera pasado su juventud leyendo a Platón bajo un olivo y no hubiera hecho algo parecido con otro envoltorio.
Resulta más llamativo cuando muchos de esos adultos iban cazando Pokémon hace nada, le echamos horas a ‘las maquinitas’, pintan muñecos Warhammer, coleccionan Funkos, hacen Cosplay, juegan rol o dedican horas y dinero a Star Wars o Harry Potter. Que ojo, nada malo en esas aficiones, y aquí uno que tiene alguna que otra. Pero tampoco lo hay en que unos chavales ‘farmeen aura’.
La diferencia es que hemos convertido nuestras rarezas en frikadas respetables, pero las de los jóvenes nos son incomprensibles. ‘Farmear aura’ no es un problema, sino creer que sólo nuestras frikadas son lógicas. Al fin y al cabo, ‘farmear’ es jugar con las reglas sociales, buscar aprobación, hacer reír y pertenecer a un grupo. ¿No llevamos haciendo eso toda la vida?
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