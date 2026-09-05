Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijóo abre el curso político con sartená de huevos fritosDemolición del hotel IbisPolémica tala de un ficus en La PazAlertas por el virus del Nilo en MálagaMálaga escapa de los avisos naranjas por calorRécord de empleo en la hostelería de MálagaHorario y dónde ver el Málaga CF-LevanteLesión de Lobete y Ochoa, al quirófano
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Farmeando aura

La última tenida entre jóvenes (¿o es ya la penúltima?, todo va muy aprisa), es para «farmear aura». Encuentros convocados por las redes para competir en lo que sea y acreditar carisma con algo. Nada nuevo bajo el sol, lo hacen todas las especies, humanos incluidos: el gorila que se golpea el pecho ante la manada; los participantes en los concursos, aparte de llevarse a casa algunos euros; los estorninos haciendo dibujos en el cielo del atardecer; los encuentros y congresos profesionales, además de alguna ponencia; los ricos en sus fiestas, exhibiendo coches, joyas, vestuario; los pavos reales en los parques, ante su público (por cierto, en reciente tenida, la reunión fue en una zona del parque público antes frecuentada por los pavos reales); los columnistas de los periódicos, cada día. La dictadura de la importancia, que nos persigue hasta la esquela, con su escala de tamaños.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  2. Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
  3. Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
  4. Mourinho, sobre su desprecio a Pellegrini y al Málaga CF: 'En el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota
  5. Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  6. Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates
  7. Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición
  8. ING habilita cuatro nuevos cajeros en Málaga para la retirada de dinero en efectivo: estas son sus ubicaciones

El tiempo en SanlÃºcar de Barrameda: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en SanlÃºcar de Barrameda: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Roque: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Roque: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Fernando: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Fernando: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El Unicaja da más pistas de su nuevo proyecto 2026/2027 en la final de la Copa Andalucía

El Unicaja da más pistas de su nuevo proyecto 2026/2027 en la final de la Copa Andalucía

Parques infantiles quemados y con basura en la zona sur de San Pedro Alcántara

Parques infantiles quemados y con basura en la zona sur de San Pedro Alcántara

Marbella elimina siete torres de tensión en Las Chapas ante el riesgo de fuego

Marbella elimina siete torres de tensión en Las Chapas ante el riesgo de fuego

Arde el vestuario de un campo de fútbol municipal de Marbella

Arde el vestuario de un campo de fútbol municipal de Marbella

Quiero que llegue septiembre

Quiero que llegue septiembre
Tracking Pixel Contents