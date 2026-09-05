Opinión | En corto
Farmeando aura
La última tenida entre jóvenes (¿o es ya la penúltima?, todo va muy aprisa), es para «farmear aura». Encuentros convocados por las redes para competir en lo que sea y acreditar carisma con algo. Nada nuevo bajo el sol, lo hacen todas las especies, humanos incluidos: el gorila que se golpea el pecho ante la manada; los participantes en los concursos, aparte de llevarse a casa algunos euros; los estorninos haciendo dibujos en el cielo del atardecer; los encuentros y congresos profesionales, además de alguna ponencia; los ricos en sus fiestas, exhibiendo coches, joyas, vestuario; los pavos reales en los parques, ante su público (por cierto, en reciente tenida, la reunión fue en una zona del parque público antes frecuentada por los pavos reales); los columnistas de los periódicos, cada día. La dictadura de la importancia, que nos persigue hasta la esquela, con su escala de tamaños.
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