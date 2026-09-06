Opinión | En corto
pedro de silv
Último gran reto para Sánchez
El interés del Estado está por encima del de los partidos, aunque no de los ciudadanos. Por ahí va el sentido de Estado en democracia. En Ceuta la prioridad absoluta sigue siendo la salida de la ciudad autónoma de los invasores, operación lenta y compleja que exige -aparte de la cooperación de Marruecos- una autoridad firme del Gobierno. Ahora bien, esta requiere reparar el cableado de los aparatos del Estado, restaurando a toda prisa la línea de mando, lo que empieza por aclarar si llegó o no arriba información suficiente (CNI, Policía) y si hubo o no negligencia al valorarla. Otra operación compleja. Y, en fin, el clamor en la calle de muchos ciudadanos, hace días, revela un hartazgo que apremia a darles voz en las urnas lo antes posible. Sánchez debe prestar al Estado el difícil servicio, aunque pueda ser el último, de ejecutar las 3 tareas, en bien de todos. Y del suyo propio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
- Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
- La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
- Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos
- El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
- Unicaja-Caja 87 Sevilla, final de la Copa Andalucía: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión
- Con Málaga denuncia una 'poda agresiva' en un ficus de La Paz tras la caída de una gran rama
- Nuevo golpe para el Málaga CF: Lesión grave de Lobete, que se rompe el cruzado; y Ochoa, al quirófano