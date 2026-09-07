Ceuta y Melilla, de la crisis a la solución: europeizarlas

Archivo - Decenas de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

La invasión del territorio de Ceuta por parte de 72.000 personas, mayoritariamente marroquíes, ha destapado un problema de máxima gravedad para la integridad territorial de España.

Llama la atención que la crisis sea debida a las políticas internas de ambos gobiernos.

Marruecos y su rey necesitan hacer frente a su situación interna de pobreza y falta de libertades con un enemigo externo. Está claro que centrar el objetivo en ampliar su territorio ha surtido efecto en este reino, y siempre es fácil conseguir acuerdos contra el enemigo exterior.

El gobierno español, en los últimos años por razones de estrategia política interna, ha actuado en la política exterior de forma unilateral, sin consenso alguno de largo plazo, como fue el cambio de postura ante el Sáhara, en que ningún otro partido a derecha o izquierda lo apoyó, o cuando buscó el enfrentamiento directo con Israel. Incluso en la confrontación con el gobierno de Trump en EE.UU., aunque en este caso sí fue rentable con gran parte de su electorado, pero sin duda ha pesado a favor en las decisiones de Marruecos al ser aliados estratégicos de estos dos países. Al mismo tiempo, por las mismas razones, se ha distanciado en algunos temas de la Unión Europea.

Además de la existencia de miles de migrantes vagando un mes después de su entrada sin conocer el número ni recibir soluciones para normalizar la vida en la ciudad, el problema y hartazgo de Ceuta y que también sufre Melilla viene del pésimo trato que recibe del gobierno central, que en estas ciudades tiene todo el peso político y económico.

Dos ejemplos: Mientras que la media española de PIB per cápita es de 32.600 euros, y Madrid lo tiene en 44.000, Ceuta y Melilla están en la cola con 23.000 y 21.000 euros, lo que demuestra la escasa inversión pública y apoyo a la privada, para creación de riqueza. Otro lo tenemos en la sanidad, que está gestionada por el ministerio: cuando la tasa media en España de médicos en activo es de 5,5 profesionales por cada 1.000 habitantes y en Madrid del 6,7, en Ceuta está en 4 y en Melilla es de 3,7 médicos.

Estos ejemplos ayudan a explicar que, además de la gravedad de la situación actual por el incremento de miles inmigrantes de hace un mes, hay un abandono de la administración central a estas ciudades españolas que además sufren el aislamiento geográfico y la presión de un país vecino hostil y que controla la frontera a su antojo, ya que España ha hecho dejación de esta función.

Dejando aparte la inacción durante veinte y siete días en la crisis, las razones de ello y las soluciones humanitarias de corto plazo, ¿cuál es la solución a largo plazo?

Como apunto en el título, convertir en realidad lo que ya es sobre el papel, Ceuta y Melilla son europeas y deben formar parte de esta U.E. en forma destacada.

La presencia de Frontex en ellas y en toda la zona atlántica y mediterránea para cubrir desde Cádiz a Baleares debe tener la base en estas ciudades.

Así como España tiene desplegados aviones F-18 en los países Bálticos, en los puertos de estas ciudades deben recalar con frecuencia navíos de la OTAN y de los países de la U.E.

Hemos de convencer a la U.E. para que algunas de las múltiples Agencias Europeas o delegaciones estén en ellas.

En el Comité de las Regiones deben tener presencia continuada, aunque sea a costa del puesto de otras regiones españolas.

Para convencer en el futuro a la inversión privada, la pública debe dar el primer paso. Por ejemplo, el gobierno español, para optar al programa europeo del desarrollo de la IA, que no sabemos en qué país se instalará finalmente, ha comprometido 705 millones de euros, pues una parte de ella podría estar en una de estas ciudades.

En definitiva, Marruecos solo nos respetará si tiene claro que la U.E. está detrás.