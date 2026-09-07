Opinión
Una oportunidad
Aquí se dijo el primer día que lo más grave de la invasión, pese a todo, eran los muertos, y unos días después (hace un mes) se dio la bienvenida a la investigación emprendida por la Audiencia Nacional, añadiendo que, si aspiraba a tener éxito y llegar hasta el final debería contar con el apoyo de los servicios que el Estado tenga para resolver el enigma. Pese a que resulte discutible cortocircuitar la información de la Policía sin orden escrita y motivada (al parecer inexistente), sigo pensando lo mismo, e incluso que el Gobierno debería ser el primer interesado en una investigación independiente -la judicial, por otra parte obligada- que reduzca el riesgo de una colisión directa con Marruecos y aporte la credibilidad al resultado que hoy por hoy, siendo realistas, difícilmente proporcionarían unas pesquisas gubernamentales. Bájense, pues, de esa guerra y no se confundan de enemigo.
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