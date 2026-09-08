8 de Septiembre Día Internacional de las personas cooperantes

«El pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza».

CAPÍTULO V Cooperación al Desarrollo, Artículo 245.1, (Estatuto de Autonomía de Andalucía)

Las organizaciones que formamos parte de la Coordinadora de ONGDs Málaga Solidaria, nuevamente recordamos este 8 de septiembre como Día Internacional de las personas cooperantes.

Este año tenemos que seguir recordando la continuidad del genocidio en Gaza y Cisjordania, generando nuevamente miles de refugiados. Pero a esto hemos de añadir las políticas racistas de la UE con la aprobación del lamentable Pacto Europeo, las propuestas racistas y supremacistas de partidos políticos en elecciones autonómicas en España con la «prioridad nacional», y la situación en Ceuta, en la que han perdido la vida más de 140 personas, con miles de personas en la calle en condiciones inhumanas, y una enorme falta de sensibilidad, olvidando una vez más el enfoque humanitario de las migraciones.

En este contexto de regresión social, la Cooperación Internacional al Desarrollo tampoco ha salido mejor parada, y está cada vez más lejos del 0,7%. Un año más, seguimos padeciendo los brutales recortes en las Agencias de Cooperación Internacional al Desarrollo como la de Andalucía, e incluso su disolución, como es el caso de la de Extremadura; así como en los ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, continuamos con un presupuesto estancado desde hace más de 20 años, todo ello a pesar de los compromisos adquiridos con las organizaciones. Por otro lado, tenemos que recordar los retrasos y anulación de convocatorias de cooperación al desarrollo por parte de la Diputación Provincial de Málaga.

Evidentemente todo ello tiene un impacto directo en muchos de los pueblos con los que trabajamos a través de la cooperación al desarrollo. Recientemente el diario El País publicaba una noticia con el titular ‘El VIH está volviendo con fuerza: Burundi registra el doble de positivos tras los recortes en financiación internacional’, es sólo un ejemplo de las terribles consecuencias que están teniendo los recortes en cooperación internacional, encabezados a nivel internacional por el gobierno de Trump con la disolución de sus agencias de cooperación. Y evidentemente todos estos recortes en la cooperación internacional al desarrollo están teniendo también una incidencia decisiva en las migraciones, y en la salida obligada de su país de muchas personas que huyen de la guerra, desastres climáticos y la pobreza.

¿Dónde queda entonces nuestro compromiso con la cooperación al desarrollo con los pueblos empobrecidos? ¿dónde queda el Principio de Solidaridad recogido en nuestro propio estatuto de autonomía?

Una vez más, no hay nada que celebrar, y sí que tenemos que hacer un nuevo llamamiento urgente a la ciudadanía para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, exigiendo a la clase política el respeto y la puesta en valor de la cooperación al desarrollo y, en definitiva, el cumplimiento de nuestro estatuto de autonomía.