Autobuses petados

Amigos de la tercera edad se quejan de que ir y venir en autobús se ha vuelto incómodo. Las líneas que circulan desde El Palo van abarrotadas a casi a cualquier hora. Se nota que van turistas familiares y grupos de jóvenes que dicen estar aquí aprendiendo español. La EMT, que es un servicio público de valor –en otros países ya quisieran tenerlo–, debe mantener el bus articulado o doble y no cometer el error de poner a circular a buses simples, porque la aglomeración es con personas de pie como las conservas en lata. Lo sé porque soy un usuario diario de esos buses.

Tanto el incremento del consumo de agua y el aumento de usuarios del autobús son signos del progreso de la ciudad. Con las mismas calles, tenemos más personas duchándose y circulando. Lo del agua hay que mirarlo, porque en tierra de secano, donde si llueve a cántaros es una bendición milagrosa, la sequía seca las reservas de los pantanos y esa Costa del Sol desarticulada sin esa autovía del agua concluida puede ser una antesala a restricciones. ‘Báñese usted solamente una vez por semana’, dirían entonces.

La movilidad pública es deseable y beneficiosa, no solo para las arcas municipales, sino para reducir los malos aires contaminantes. ‘Muévase en bus y deje descansar a su coche’. Dado el precio del combustible es un buen consejo. Además, moverse en el bus da la oportunidad de vislumbrar el entramado social que hora conforma a esta Málaga de moda mundial.

El trayecto de El Palo al centro o a la estación de trenes es multilingüe. Se puede escuchar hablar en alemán, inglés británico o americano, chino mandarín o quien sabe, francés, árabe en su vertiente marroquí, español en diversos acentos de aquí y de América. Una Academia de las lenguas rodante. Algo se aprende con tanta lengua suelta. Para un periodista y escritor viajar en bus es una fuente de relatos a contar.

Hay quien se queja de la invasión de los turistas que al bajar de los cruceros invaden el centro de la ciudad y pululan en grupos compactos por calle Larios arriba. No se puede ir ya al centro, claman algunos. Pregúntenles a los comerciantes del centro. Vivir del turismo tiene esos inconvenientes, pero la caja suena con ellos. Que España ingrese a casi 100 millones de turista al año da una contabilidad nada despreciable. A Málaga le toca una buena parte de esa multitud.

No podemos dejar de señalar que una parte de ese turismo masivo es salvaje. Jóvenes, y no tanto, cometen excesos etílicos, vomitivas en la vía pública y juegos que dañan el mobiliario privado y público. Corean, gritan y muestran una actitud agresiva en las calles y a pecho descubierto. Todo progreso trae inconvenientes de ese tipo, que seguramente no cometerían en sus países de origen, Alemania o Inglaterra.

Solo hay que estar alertas, quienes gobiernan la ciudad, el territorio andaluz y los de arriba en Moncloa que las infraestructuras se quedan cortas, insuficientes para dar servicios mínimos a tanta humanidad creciente que entra y sale de Málaga casa semana. Los habitantes fijos de la ciudad no tienen porqué soportar tales inconvenientes. Una ciudad que dé fallos en el suministro de agua o en una red de buses urbanos petado, alejará al turista. Saquen la cuenta de las consecuencias negativas para el comercio malagueño. No obstante, el agua es un tesoro y moverse por la ciudad en autobús es cómodo. Aún falta que para los mayores sea absolutamente gratis, como lo es en Madrid.