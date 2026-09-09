Hotel rutina. Hay rutinas con desayuno incluido. La rutina suele ser un todo incluido. El destino turístico más demandado en septiembre por el padre de familia es la rutina.

Buenos días, rutina

En verano lo ves todo más claro pese a que hay un desprendimiento de rutina. El hombre rutinario sufre el día de la semana que su cafetería cierra. Y vaga tristón, encorvado y encorajinado buscando otro lugar en el que bien sabe que no podrá emplear la muletilla de «póngame lo de siempre». El hombre rutinario llega con trauma a casa si el supermercado del barrio ha cambiado de sitio los pepinos. El hombre rutinario lo encuentra todo pero no sabe buscar. No busca el cambio y siempre desea a los demás que tengan un día tranquilo. De la confusión entre tranquilidad y rutina vienen guerras, enfermedades, quebrantos del ánimo, blasfemias, imaginarios picores genitales y conductas contrarias al decoro y a la amabilidad. Tampoco es menor la inducción a la escritura de malos versos que produce semejante entuerto. O sea, se puede estar tranquilo en Estocolmo, lugar en el que estás fuera de la rutina. Igual que puedes estar inmerso en la rutina pero nervioso ante una cita que, no por menos repetida, se aminora en su ferocidad.

A mí me pone nervioso la llegada del tiempo otoñal pese a que el tiempo otoñal siempre llega. Es algo repetitivo, cíclico. El problema es que cada vez llega más tarde y cualquier año pasará que no tenga tiempo de esperarlo y que llegue y yo ya no esté. Pero ese es un pensamiento en el que no hay que ahondar si se quiere vivir tranquilo, que no en rutina.

Hay gente que no sabe romper la rutina igual que no sabe abrir los paquetes de café. No es fácil pero no es difícil. A ver, si se pone muy pesada -la rutina- te vas a Oslo o a Kamchatka tres días y ahí es todo nuevo y frío y distinto. El que para no hacer esto o cualquier semejante maniobra de evasión o distracción aduce falta de dinero, generalmente está afectado más bien de abulia o desidia o determinación. Será cuestión de carácter. El carácter es el destino. O eso dicen rutinariamente.