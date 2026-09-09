Luz y taquígrafos

Cualquier poder suele guarecerse en el secreto por un instinto ancestral disfrazado bajo el mantra de la razón de Estado. Luego, en la oscuridad así creada y en sus aledaños, pasa de todo. En el fondo la transparencia tampoco gusta a los que están contra el poder, pues la penumbra y confusión favorecen sus manipulaciones y da abrigo a las fake. Así que la transparencia tiene pocos amigos. La decisión de la juez Tardón de rechazar en principio el secreto de sumario sobre el caso Ceuta facilitará el papel que corresponde a esta causa, que no solo es esclarecer y exigir responsabilidad penal a quienes movieron los hilos de la invasión, causando en torno a un centenar de muertos y atentando contra la integridad territorial de España, sino ir proyectando sobre la sociedad aquel esclarecimiento -una premisa de la confianza- hasta que se haga la luz, sin filtros ni filtraciones.