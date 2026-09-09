Sánchez resignado a perder con honra

La crisis de Ceuta amaga con ser la lápida que entierre al presidente, como la no aceptación de la crisis económica, que era visible a finales de 2007, hundió a Zapatero en 2011. La escalada de la prima de riego de la deuda, y la amenaza de un rescate europeo que conllevaba destrucción de tejido social, facilitaron la mayoría absoluta de Rajoy en las elecciones de noviembre.

Previamente, en el año electoral de 2008, España crecía a un ritmo de 3,5% (cuarto trimestre de 2007), impulsada por la construcción y los créditos baratos, mientras la crisis, que ya había estallado en Estados Unidos, se quería ver lejana por las expectativas electorales de Zapatero que necesitaba optimismo hacia el futuro. Su ministro de economía, Pedro Solbes, advertía, sin embargo, de los nubarrones que se avecinaban y se negaba a presentarse a las elecciones de marzo, para volver a ser ministro.

La crisis económica había estallado en Estados Unidos con el pinchazo de las hipotecas subprime y el desplome de los precios inmobiliarios, en agosto de 2007, con inmediatas repercusiones en Europa cuando BNP Paribas paralizó los fondos de inversión garantizados por bonos basura. La crisis financiera, ya era global.

Zapatero convenció a Solbes para que no le dejara a la intemperie política y, finalmente, los socialistas renovaron mayoría. Con Solbes en el ministerio se bajaron las previsiones de crecimiento al 2,1%, que finalmente fue del 1,2% en el año 2008.

No recuerdo, desde la despedida de Felipe González y la miseria de los GAL, un final de legislatura más trágico que el de Zapatero. Acorralado, y desmoralizado, por su gestión económica de tanteos de prueba y error, hábilmente coreada y exagerada por la oposición que, ya en el gobierno, se puso más a merced de las exigencias neoliberales que venían Bruselas.

Aquí se trata de reflexionar sobre a qué está conduciendo la política personalista de Pedro Sánchez. El asalto a Ceuta, era una crisis anunciada, como lo hubiera sido a Melilla o Canarias o Balears.

Desde que Marruecos considera a ambas ciudades, como los islotes africanos con soberanía española, territorio marroquí, la amenaza de otra Marcha Verde es una constante que planea en las relaciones con el rey Mohamed VI. Por tanto, las relaciones de España con Marruecos están viciadas por la incapacidad de defender a ambas ciudades ante cualquier agresión del país vecino. La única forma de defensa efectiva son las armas y, el caiga quien caiga. Quien no lo quiera ver que no lo vea, pero si la izquierda quiere revalidar mayoría debería, inequívocamente, transmitir esa actitud a Marruecos, al resto de la Unión Europea y a las credenciales internacionales.

El discurso del presidente en el Congreso, sesudo y válidamente sincero, no hay por qué dudarlo, deslindó algunas cuestiones que están desapercibidas y es que Ceuta y Melilla no gozan de estatuto europeo, Región Ultraperiféricas, como sí lo son Canarias, Azores y Madeira, en el Atlántico; Guadalupe, Guayana francesa, Surinam y Martinica, en el Caribe, y Mayotte, Reunión y San Martín, en el Índico. El presidente se comprometió a que la Unión Europea incluya a las ciudades en esta categoría. Pues bien, la Unión Europea no lo hará a menos que sea a cambio de alguna contraprestación muy sustancial y, en todo caso, no a corto plazo.

Segundo, y más relevante, se comprometió a prolongar los espigones. No dijo cuantos metros. Y a aumentar el número de embarcaciones de vigilancia costera, tampoco dijo cuándo. Por logística no podrá ser a corto plazo. Y revisar la estrategia de Frontex. Tampoco será a corto plazo. El presidente se presentará a la reelección desnudo.

A mi modo de ver, ambas ciudades deben recuperar la entidad de plazas militares que nunca deben perder por si situación y por la amenaza, cierta, de invasión: sea por migrantes o por fuerzas militares.

Y volvemos a la reflexión de fondo, ya expresada en otros artículos: ¿Quiere el presidente morir con honra o respeta más al partido, y a sus militantes, y estaría dispuesto a someterse a la disciplina de un Congreso Extraordinario?