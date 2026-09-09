Un violador en la corte del rey Haakon

Para eso está la familia, para perdonar lo imperdonable. Marius Borg Høiby, primogénito de la reina Mette-Marit de Noruega, ha vuelto a ocupar un lugar preponderante este miércoles en el solemne funeral de Harald V, fallecido el 28 de agosto. De luto riguroso y con una tobillera telemática, pues cumple arresto domiciliario mientras espera el resultado de la apelación a su condena de cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias. Borg, de 29 años, fue juzgado por tres decenas de delitos graves, y hallado culpable de la mayoría. Encarcelado en el mes de febrero, días antes del juicio, por saltarse la orden de alejamiento de una de sus víctimas, tras la sentencia se le concedió la posibilidad de permanecer en su casa, en prisión preventiva con control electrónico de seguridad. Así que ahora vive en el palacio de Skaugum, monitoreado al menos hasta octubre porque el tribunal considera que presenta un elevado el riesgo de reincidencia. Una de las agresiones sexuales por las que se le castigó también ocurrió en la residencia real de Oslo, concretamente en el sótano.

Podría decirse que cualquier reo tiene derecho a despedirse de sus seres queridos, aunque el trato con guante de seda a Borg ha desatado abundantes críticas en el país porque no es el mismo que reciben otros condenados. Harald siempre consideró un nieto más al hijo que su nuera aportaba cuando se casó con el heredero al trono Haakon VIII, aunque no le concedió estatus ni función oficial alguna. Los actuales reyes de Noruega no han sabido encarrilar a Marius, criado con indulgencia entre algodones; sin oficio ni beneficio, ha sido protagonista de multitud de escándalos por consumo de drogas y alcohol, robos y violencia sexual. Todavía príncipe, Haakon le visitó hace unos meses en la cárcel en un gesto que se interpretó como un mensaje de apoyo incondicional. El joven consiguió permiso para visitar a Harald moribundo en el hospital, y también para participar junto al resto de la familia en la ceremonia de traslado del féretro del monarca desde el Salón Rojo del palacio a la capilla. Una imagen chirriante, preludio de otras igualmente elocuentes.

Qué pensarán las víctimas de Marius Borg al verlo sentado en la catedral en un funeral que no es una ceremonia cualquiera, sino un relevante acto de Estado de impacto internacional. Acompañando a los miembros de la casas reales de todo el mundo, a los representantes de los poderes de la democracia noruega y a las fuerzas vivas de una nación envidiada por sus avances sociales. Rodeado de testas coronadas, de familias como la suya acostumbradas a barrer la porquería debajo de la alfombra, y él rezando con su grillete telemático que evidencia que es un delincuente sexual con riesgo de fuga. Un maleante con todos los privilegios hasta que se resuelva su recurso el año que viene: el recurso del hijo del monarca, hermano de la heredera al trono. No parece que el recién coronado Haakon VIII haya pensado en las víctimas de Marius Borg, en el indecoroso recado que manda a las ciudadanas de su país, con esta innecesaria imagen de apego al delincuente sin importar las agredidas. No es un padre, es un rey. Ninguna empresa, ningún partido político, querría asociar su marca a un violador condenado. Pero así son las monarquías, ni el paso del tiempo ni los derechos de las mujeres les atañen.