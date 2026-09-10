Batalla perdida, me temo

En el asunto del Informe PISA hay algo que no entiendo. Al hablar de la comprensión lectora o las matemáticas, supongo hablamos de las capacidades de cerebros humanos, en concreto los de los colegiales interpelados por los encuestadores. Pero, ¿a quién interpelan esos colegiales a la hora de entender algo u obtener un resultado a base de cálculo?, ¿a su propio cerebro, poniéndolo a prueba para que responda según sus capacidades y destrezas, o toman el atajo de sus pantallas y el cerebro computacional que hay tras ellas? Cuanto menos se use el primero más cerca estaremos de su atrofia, pues los órganos inútiles siempre van a menos, cuanto más se desplace la carga hacia el segundo mayor será su funcionalidad y cuánto más esfuerzo pidamos mayor será el desplazamiento, pues la ley del mínimo esfuerzo es una constante biológica. Lo que no entiendo es que todavía nos preguntemos qué pasa.