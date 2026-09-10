¿Usará la princesa Leonor el ChatGPT?

La princesa Leonor saluda a los medios de comunicación antes de entrar a clase en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III. / José Luis Roca

Esta semana, entre miles de estudiantes que empiezan una nueva etapa universitaria, hay una alumna que probablemente tendrá bastantes más ojos puestos sobre ella que el resto. Su Alteza Real la Princesa de Asturias comienza el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

¿Usará la princesa Leonor la IA para hacer sus trabajos? No sabemos si lo hará. La pregunta podría hacerse exactamente igual sobre cualquiera de los miles de universitarios. Porque Leonor empieza sus estudios en el mismo momento en que la universidad intenta responder a una cuestión para la que todavía no tenemos una respuesta definitiva: ¿qué hacemos con la inteligencia artificial?

El curso que comienza será probablemente uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado los profesores en mucho tiempo. No porque la IA acabe de llegar a las aulas. Ya estaba aquí. La diferencia es que ahora todos sabemos que está sentada entre nuestros alumnos.

GPT, que forman parte de la IA más popular ChatGPT, son las siglas de Generative Pre-trained Transformer. Para algunos estudiantes empieza a significar algo bastante más sencillo: Genera, Pega y (Trabajo) Terminado.

Podemos perseguirla. Prohibir ChatGPT, Gemini o Claude, buscar textos sospechosamente perfectos, utilizar detectores, recuperar exámenes manuscritos y convertirnos en policías de prompts. Pero estaremos librando una batalla equivocada. Cuando nuestros estudiantes lleguen a una empresa probablemente no les prohibirán utilizar IA: les exigirán que sepan hacerlo.

Una investigación sobre más de medio millón de calificaciones universitarias entre 2018 y 2025 detectó que, tras la aparición de ChatGPT, los sobresalientes aumentaron alrededor de un 30%, especialmente en asignaturas basadas en trabajos escritos. Mejores trabajos. Mejores notas. Pero no necesariamente mejores estudiantes.

Otros experimentos apuntan que utilizar IA puede mejorar considerablemente el resultado de los deberes y, sin embargo, empeorar posteriormente el rendimiento cuando el alumno debe enfrentarse solo a un examen.

Hacer mejor un trabajo ya no significa necesariamente aprender más. Y ahí empieza nuestro verdadero problema como docentes.

Yuval Noah Harari planteaba en 21 lecciones para el siglo XXI que, en un mundo inundado de información, la educación debía alejarse de la simple acumulación de conocimientos y preparar a las personas para desenvolverse en escenarios de cambio constante. La IA ha convertido aquella reflexión casi en una urgencia.

Quizá ya no tenga demasiado sentido pedir trabajos que una máquina puede resolver perfectamente en treinta segundos. Tendremos que formular mejores preguntas, pedir que se defiendan las respuestas, contrastar fuentes, valorar procesos, introducir debates y obligar al estudiante a explicar cómo y por qué ha llegado a una determinada conclusión.

La Universitat de les Illes Balears comienza precisamente este curso con un reglamento/manual de buenas prácticas sobre el uso de IA generativa en grados y másteres. Su planteamiento resulta interesante porque no parte de la prohibición, sino de la transparencia: el estudiante deberá explicar qué herramienta ha utilizado, para qué, cómo ha empleado sus resultados y cómo los ha verificado. Los profesores tendremos que adaptar metodologías y evaluaciones y valorar no solamente el resultado, sino el proceso.

Ethan Mollick, profesor de Wharton y autor de Co-Intelligence, propone precisamente aprender a convivir con estas herramientas utilizándolas como tutor, entrenador, compañero o simulador. La cuestión no es utilizar o no IA, sino si la utilizamos para ampliar nuestro pensamiento o para sustituirlo.

Y podemos llegar a una situación bastante absurda: alumnos utilizando agentes de IA para realizar trabajos que después serán corregidos por agentes de IA utilizados por sus profesores. Dos máquinas trabajando intensamente mientras alumno y profesor contemplan el resultado. Probablemente las notas serán excelentes.

No sé si la princesa Leonor utilizará Chat GPT para preparar algún trabajo de Ciencias Políticas. Sería extraño que durante los próximos cuatro años no utilizara una tecnología que formará parte de la vida profesional de su generación.

La pregunta importante no es si lo hará ella. Ni si lo harán nuestros alumnos. La pregunta es qué habrán aprendido cuando apaguen la IA y tengan que pensar solos.