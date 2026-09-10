En la zona gris

Supeditar el concepto de seguridad nacional a las conveniencias políticas acaba saliendo muy caro. Por el momento, Ceuta y Melilla están en zona gris, es decir, en el orden lo que no es conflicto armado, ni confrontación bélica clásica. Eso hace Marruecos, envía oleadas de inmigrantes guiadas por la fuerza policial de Mohamed VI. Son acciones de ‘zona gris’, ya habituales a estas alturas del siglo y se concretan por debajo del umbral bélico. Ahí abundan los ciberataques y los drones extraviados. Son acciones eficaces y pueden ser muy sofisticadas. Es el caso de la expansión encubierta de China de cara a Taiwán: construye islas artificiales y las militariza; usa su flota pesquera como un instrumento de ofensiva. La Rusia de Putin está en lo mismo y lo combina con la acción militar de siempre.

Sorprende que la respuesta de Pedro Sánchez a una acción de zona gris no haga uso de los mismos instrumentos, más allá de las especulaciones sobre su dependencia de Mohamed VI. El Gobierno ha reaccionado a la acción de Marruecos con una inopia que es la peor defensa cuando se recibe un ataque de zona gris. Y es peor todavía si se confirman -como así parece- las advertencias del CNI, Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Qué estratega monclovita propuso la indefinición ante el alud marroquí? Es sorprendente incluso en términos electorales porque la defensa de Ceuta da votos, sin que haga falta bombardear objetivos marroquíes. La firmeza se cotiza siempre en las encuestas. Si no era la defensa en zona gris o el impacto electoral de la situación, ¿qué otro motivo incentivó la pasividad vacacional de La Moncloa?

En el orden regido por Mohamed VI las elecciones legislativas de finales de este mes no se pueden interpretar con la pauta clásica de división de poderes. Marruecos es una monarquía autocrática, en la que los partidos políticos con peso específico vienen a ser satélites del monarca, y es por eso que la pulsión irredentista en Canarias, Ceuta y Melilla no oscila: es permanente y si se modula es siempre en razón de las cesiones que haga España. El rey tiene un poder absoluto sobre la política exterior, defensa y seguridad. Después de las protestas de jóvenes sin trabajo el año pasado, las promesas de reforma sanitaria o educativa no se han cumplido de modo efectivo. En cambio, Rabat ha sido efectiva en su aplicación al Mundial de Fútbol y también en la aproximación a Israel y a los Estados Unidos, en dirección opuesta a la diplomacia del Gobierno socialista español.

Del GPS de Mohamed VI y de su dinastía nunca va a desaparecer la reclamación de las Canarias, Ceuta y Melilla. En esta asunción ha trabajado la política exterior de España desde siempre. Y ahora, cuando las agresiones en zona gris se multiplican en todas partes, con el ciberespacio y los satélites en captación permanente, el Gobierno de España no sabe lo que pasa en la frontera con Marruecos. Uno de los objetivos de las acciones de zona gris es la coerción del enemigo, sin disparar un misil. Lo saben los ciudadanos de Ceuta y la ministra Robles, pero no el ministro Marlaska.