Kretinga es una de las ciudades más antiguas de Lituania. Con unos 20.000 habitantes ha visto nacer en sus calles a leyendas del baloncesto como Modestas Paulaskas, uno de los integrantes del equipo de la URSS que ganó el oro olímpico en Munich 1972 ante el entonces imbatible Estados Unidos. Allí, en 1973, doce años antes de que Mijail Gorbachov asumiera el control de la URSS con su Perestroika y dieciocho años antes de la independencia de Lituania, nacía Sigis Brazdeikis en una humilde familia de agricultores.

Los Brazdeikis eran gente fuerte: «Mi abuelo era fortísimo. Recuerdo sus manos. ¡Dios mío! Era agricultor, pescador, cazador. Mi padre también era un tipo duro» recuerda en una entrevista con Brendan Quinn en The Athletic.

Sigis también quería ser grande, pero tuvo que montarse su propio gimnasio. Encontró dos viejas ruedas de tren y las pegó con cinta a una barra para hacer unas pesas. Lleno de arena un saco de patatas para convertirlo en un saco de boxeo. Oyó hablar de un hombre de su provincia que enseñaba una especie de karate llamado Shotokan y caminaba casi a diario varios kilómetros para ir a sus clases. Sigis de convirtió en el niño más fuerte de su escuela. «Lo conseguí, pero los Brazdeikis también somos inteligentes. Somos muy buenos en matemáticas y en física».

Sigis fue a la Universidad Tecnológica de Kaunas para convertirse en Ingeniero. Allí conoció a su mujer Diana. Se casaron y se fue a Londres donde trabajó de todo, desde guardia de seguridad hasta de mozo cargando electrodomésticos en camiones. Cuando nació su primera hija Enma volvió a Lituania creía que, para siempre pero poco después de nacer su hijo Ignas decidió probar suerte en Estados Unidos.

De Kaunas a Chicago, despues a Winnipeg y Etobicoke, un barrio de inmigrantes de Europa del este al oeste de Toronto para terminar en Oakville.

Allí, el ahora jugador de Unicaja creció acompañando a su padre al gimnasio y abrazando la cultura del trabajo duro, mostrando un gran talento natural para el Muay Thai. Le entrenaba su padre al que noqueó cuando sólo tenía 6 años. Un error en la guardia le hizo recibir un derechazo que le dejó aturdido.

Con 9 años, hacía series perfectas de dominadas. Una cancha de baloncesto cercana su casa le enseñó un deporte que no podía dejar de practicar y en Primaria ya era el mejor jugador de baloncesto del área de Toronto.

Sigis buscó mejorar con la teoría del bosque: «Un árbol puede crecer en cualquier parte. Los más grandes crecen donde hay más sol, más distancias entre árboles. Siempre he querido eso para mis hijos. Un poco más de sol. Un poco más de libertad». Por eso Ignas lleva su apellido tatuado en el pecho, para recordar todo lo que sus padres han hecho por él y por eso siempre luchará hasta el final para conseguir sus objetivos.

Brazdeikis, como ya he dicho en más de una ocasión, es mi jugador favorito de esta nueva plantilla de Txus Vidorreta para la inminente temporada 2026/2027. Sus primeros partidos de pretemporada han sido buenos, pero la hora de la verdad la dictará el inicio de la temporada y nada de lo que ocurra hasta entonces garantiza el éxito.

Sí parece, por lo que hemos visto hasta ahora, que el equipo necesita un pívot más para la rotación interior, como los árboles el sol y que, si el coach consigue un buen encaje de Kendrick Perry y Melwin Pantzar, por un lado, y de Cameron Hunt, Brazdeikis y Simonas Lukosius, por el otro, la temporada del Unicaja será entre buena y muy buena. Carpe Diem…