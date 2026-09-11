Si busca cateto en la RAE, además del concepto geométrico, encontrará tres acepciones que giran en torno a términos como pueblerino, palurdo, tosco o vulgar. Todas en sentido despectivo. Con él, los urbanitas pretendemos señalar una ilusoria diferencia de sofisticación entre la ciudad y el pueblo, para trazar una línea divisoria con la que separarnos de un grupo de personas al que consideramos inferior. De hecho, he de entonar el mea culpa, pues en este espacio que tengo la suerte de compartir con ustedes, suelo hablar de Málaga como si se agotase en los límites del término municipal de la capital. Sin embargo, la Málaga cateta tiene mucha de esa sabiduría ancestral, de ese balsámico sentido común, que hemos de recuperar. En los pueblos llevan siglos encontrando soluciones sencillas a problemas inevitables, mientras que en la ciudad nos hemos encabezonado en buscar soluciones complejas a problemas que nos hemos inventado. Tengo la suerte de haber sido testigo de la idiosincrasia de la gente de los pueblos y desde pequeño he percibido unas notas de lealtad, de respeto a la palabra dada, de capacidad de trabajo y sacrificio y de puesta en valor del conocimiento comunitario heredado que a día de hoy se disipa en la ciudad. Estoy seguro de que los jóvenes de los pueblos malagueños están siendo presa de las mismas pantallas depredadoras que los jóvenes de las ciudades, y eso los iguala, en lo bueno y en lo malo. Pero quiero confiar en que, en el pueblo, todavía el niño pequeño tiene muy cerca a su abuela y todavía las recetas se preguntan a los mayores y no se buscan en Google. Así que, si alguna vez por su acento alguien le bendice con este denostado término, contéstele: cateto y a mucha honra.