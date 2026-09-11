Opinión | En corto
Falta saber qué pasó con ellos
De lo que vamos sabiendo resultan dos cosas: lo mucho que se sabía sobre el alto riesgo de «salto» masivo por vía marítima en Ceuta tras la famosa sentencia del Tribunal Supremo, y la poca importancia que se le dio. Hay informes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el CIFAS (Centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas), el CNIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, de la Policía Nacional), el MAFRONT (Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil), entre otros. Pero el problema no es ese, sino saber qué paso con cada información, cómo, cuándo y con qué reacción se escaló por la respectiva cadena de mando, orgánica y política, cómo de arriba subió, quién la evaluó y no le dio importancia, etcétera. O sea, los detalles del curso de vida de los informes. En cualquier investigación, todo lo que no sean detalles resulta sospechoso de maniobra de despiste.
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