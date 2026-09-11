La mala leche universal

Voltaire, que no tenía un pelo de tonto ni tampoco la necesidad de esconderlo bajo la peluca, nos recuerda que «tenemos que ser sensatos ante nuestras locuras». Una de ellas, bastante extendida y que goza de gran predicamento, consiste en alegrarse de las desgracias ajenas, especialmente, cuando brotan de la comparación feroz con nuestro estado (por, ejemplo, de salud y de cualquier mal que afecte a nuestros semejantes). Se nos abre la boca con la apelación vehemente y virtuosa a la compasión y la solidaridad, mientras sentimos en nuestras carnes la exaltación gozosa que provoca la excitación egocéntrica. En esto y en otras cosas parece que somos un poco falsos e incoherentes en relación con la sensatez que agita Voltaire en su proclama. Valga como ejemplo la de un bípedo rústico que hizo gala de sus dotes como agorero y pájaro de mal agüero, apellidado Garbía, en los tiempos que mi querido suegro tuvo a bien hacer lo contrario. La mala leche de este personaje le hacía coger el autobús de línea desde su pueblo y plantarse en Madrid para hacer rondas de reconocimiento del estado de salud de sus convecinos hospitalizados, esperando encontrar en ellos males mayores con los que regodearse. El cuadro miserable lo completaba un tal Remigio, que decía tener contacto telefónico con San Pedro y que era capaz de dictaminar con precisión el tiempo de las estancias en el purgatorio y la cercanía o lejanía de la salvación de los difuntos recientes. Hecho que ponía a disposición de los familiares y allegados, quisieran o no. Por si fuera poco, decía que el fin del mundo estaba cerca y que solo un puñado de privilegiados podría salvarse del desastre gracias a la ingesta de maíz transgénico procedente de los Estados Unidos. Aunque la cosa parece bastante delirante, es probable que ustedes también hayan tenido experiencias tan jugosas como las mías. Platónicamente hablando, la situación recuerda las luchas intestinas del alma racional tratando de controlar las pulsiones del bajo vientre o el vigor del alma irascible, dependiente del corazón.

En su relato ‘En el balneario’ (1953), el aguerrido y reconcentrado escritor alemán Hermann Hesse, se deja llevar por sendas autobiográficas, y nos legó una historia ejemplar, de las que ya no quedan. Su difusión se vio influida positivamente por la concesión del Nobel a su autor en 1946 y por el suelo alfombrado del libro ‘Siddarta’ (1922), un auténtico éxito comercial de todos los tiempos. Hesse nos ofrece una serie de notas bien trabadas sobre su propio tratamiento en el balneario de Baden-Baden y las peculiaridades del proceso creativo. La magia no se cuela más que por unas pequeñas rendijas. La cruda realidad la contemplan los enfermos, desde las ventanas de sus habitaciones: el interno provisional se alegra al constatar que su estado psicofísico parece ser más llevadero que el de la mayoría de las almas en pena que se arrastrar por las elegantes instalaciones. ¡Qué es una ciática, en comparación con graves problemas de movilidad o enfermedades incurables! «Satisfacción en el mal ajeno están aquí íntimamente ligados. ¡Dios mío, pobre mujer! ¡Hasta qué extremos podía uno llegar!», afirma el alter-ego de Hesse en el relato. Al mismo tiempo, se sentía «halagado por la vista de todas las personas que cojeaban». Por este motivo, el tratamiento se convierte en un proceso de resistencia emboscada durante tres o cuatro semanas. Así, echando mano del sabio refranero español, nos solemos refugiar en el «mal de muchos, consuelo de tontos». Consuelo, al fin y al cabo. Y si nos importa la acusación de estupidez, podemos recurrir a Góngora y entonar eso de «ande yo caliente, y ríase la gente». Consuelo como el que registramos en nuestro cerebro cuando tenemos noticia de graves conflictos bélicos, saqueos económicos, vileza política, las hambrunas, los terremotos y demás catástrofes naturales. Parecen desarrollarse muy lejos de nuestro espacio vital. Además, los sufrientes padecen sus calamidades en una especie de extrarradio ajeno a nuestros gestos habituales. Por cierto, ¡pobres alemanes, la que les ha caído con el triunfo de los herederos de los nazis en las últimas elecciones en la región de Sajonia-Anhalt! ¿Qué grado de tristeza –ya parece incluso lejana- nos producen los sucesos de Ceuta? O, ya puestos, el genocidio padecido por la población palestina o la guerra de Ucrania son fósiles del siglo pasado.

Hesse se considera «un viejo solitario a quien repugna la vida gregaria de los hoteles», pero sabe que su tratamiento exige obediencia y que el teólogo y místico que hay en él –que quiere ser ‘caduco y flor’- deber acatar la respiración de la masa. Solo pide tener una habitación tranquila, un refugio buscado, para que se pueda expresar adecuadamente su espíritu creativo, teniendo la sensación del deber cumplido y perseverando en el descanso tras el debido ejercicio de concentración. Pero, lamentablemente, aparece la dificultad que sobrevuela de oficio cualquier relato tipo. Una dificultad a la que debe sobreponerse la acción de los personajes –especialmente, el que consideramos principal-. La pareja de holandeses que tiene como vecinos son ruidosos y rudos, y hacen prácticamente imposible alcanzar la concentración deseada. El escritor odia con toda su alma al holandés, especialmente sus rasgos de superioridad biológica y social («ya no odiaba solamente su tos, su voz, sino a él mismo, su persona real»). Y este odio violento, como manifestación del mal de «un Yo aislado, doliente, abominable y hostil» se muestra claramente como la dificultad que se intenta erradicar a través del desarrollo de la línea dramática en el tiempo. Este guion nos resulta muy familiar.

La de Hesse es un visión que recoge el legado del pensamiento oriental y reivindica, al igual que el panteísmo del poeta malagueño Salvador Rueda, la unidad, el amor y la armonía con el Todo, restando importancia al aislamiento propio del Yo (lo que no significa que, como sucede en el pensamiento totalitario, el Yo quede subyugado al Todo). La experiencia siniestra de la pérdida de la Unidad a manos del odio nos condena indefectiblemente al aislamiento del Yo, a esa rémora del individualismo que tanto inquietaba a Schopenhauer. Y considera insensato su odio violento hacia el rudo holandés. Es un comportamiento moralmente indigno.

¿Cómo podremos librarnos de esta peligrosa comunión con la mala leche universal, al tiempo que cerramos los brazos abiertos en el relato? ¿Es preciso que procedamos de este modo sin resultar hipócritas o anclados en el infantilismo o la beatería? Para el escritor Hesse la senda está marcada por la necesidad. Es preciso desprenderse de este tronco podrido a través de una profunda transformación: la que lleva a cambiar el odio visceral y violento por el holandés –ese paralizante enemigo interior- por el logro de una cercanía afectiva, tras la íntima aceptación de las características de sus motivaciones e intereses, haciendo uso de la técnica del «amor a tus enemigos» presente en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Cambiar odio por amor, en definitiva, sin perder de vista que el amor no es una irrupción repentina de sensaciones viscerales, ni una hermosa idea platónica que nos gusta sacar en procesión escudándonos en su vacuidad, sino ese auténtico arte que reclama Ovidio y que exige su concreción en hechos concretos. Así podremos ser sensatos en nuestras locuras y evitar a los pájaros de mal agüero. Y, de paso, dar las gracias al Todo por la nimiedad de una ciática, el reflujo gastroesofágico o una generosa ración de hemorroides.